Českobudějovičtí Piráti kritizují záměr výstavby bytů u Vrbenských rybníků

Českobudějovičtí Piráti kritizují záměr výstavby bytů v blízkosti chráněné oblasti u Vrbenských rybníků. Tvrdí, že projekt by mohl poškodit část Evropsky významné lokality (EVL). Krajský úřad, jenž záměr posuzuje, ale argumentuje tím, že byty mají stát v části, která nepodléhá žádné přísnější ochraně.
"Je neuvěřitelné, jaké parametry výstavby u Vrbenských rybníků se politici z Našeho Česka pokusili do územního plánu schovat. Územní plán narazil na tvrdou zeď zákona a zástavbu čeká podrobné naturové hodnocení, které bude u osmipatrových budov v evropsky chráněném území jen velmi obtížně obhajitelné," uvedl v tiskové zprávě předseda českobudějovických Pirátů Erik Ferchenbauer.
Zdeněk Klimeš z odboru životního prostředí jihočeského krajského úřadu ČTK řekl, že záměr by do procesu SEA, jenž posuzuje vliv na životní prostředí, zamířil i bez urgence Pirátů. "Je to naprosto standardní postup. Navíc je důležité říct, že záměr výstavby bytů se nachází v části, kde se nenacházejí žádné předměty ochrany," řekl Klimeš. Dodal, že výstavba by měla vzniknout v místě, kde býval armádní tankový prostor. "Je tam zavážka sutí a cihel ze sídliště Máj. Jedná se o klasický brownfield," uvedl.
Vrbenské rybníky, které získaly status EVL, jsou zároveň ptačí oblastí, které patří do soustavy Natura 2000. Jihočeský kraj už v minulosti za 109 milionů korun revitalizoval rybníky Domin a Bažina, které také patří do soustavy Vrbenských rybníků. Dále v oblasti před čtyřmi roky otevřel novou pozorovací věž.