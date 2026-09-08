Českokrumlovská nemocnice otevřela modernizovaný pavilon za 271 mil. Kč

Českokrumlovská nemocnice otevřela přestavěný pavilon D, kde jsou interní oddělení a lůžka pro následnou rehabilitační péči. Modernizace objektu stála 271 milionů korun, jedná se o jednu z nejvýznamnějších investic od vzniku nemocnice. Novináře o tom informovali její zástupci i vedení Jihočeského kraje.
Interní oddělení má v opraveném pavilonu dvě stanice, každou z nich s kapacitou 32 lůžek. Pacienti budou mít nově dvoulůžkové pokoje s vlastními záchody a koupelnami. "Největší novinkou v nově zrekonstruované budově je lůžkové rehabilitační oddělení, které je jediné svého druhu v Jihočeském kraji. Oddělení mimo jiné doplňuje služby poskytované pacientům v nemocnici v Českých Budějovicích a posiluje tím spolupráci mezi našimi nemocnicemi," uvedl předseda představenstva a ředitel nemocnice Český Krumlov Vojtěch Remeň.
Na přestavbu přispěl 150 miliony korun Jihočeský kraj, který je jediným akcionářem českokrumlovské nemocnice. "Když investujeme do našich nemocnic, chceme, aby to pacient opravdu poznal. V Krumlově získáváme moderní internu a zároveň 22 lůžek následné rehabilitační péče. Daří se nám dělat víc ortopedických operací a zkracovat čekací doby, a teď posilujeme i péči, která na operaci navazuje a pomáhá pacientům vrátit se co nejrychleji do běžného života," uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba (Naše Česko).
Oprava pavilonu D je další etapou dlouhodobé proměny českokrumlovské nemocnice. Navazuje na výstavbu multifunkčního pavilonu a přestavbu léčebny dlouhodobě nemocných, která skončila v roce 2020.