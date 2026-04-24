Českokrumlovský Palác ilustrace představuje španělské mistry ilustrace

Palác ilustrace v Českém Krumlově představuje mistry španělské ilustrace. Výstava Maestros - Ilustración Espa?ola od dneška do 31. října přibližuje dílo deseti předních osobností ilustrace ve Španělsku. V zámecké Mincovně nabízí souborný pohled na tvorbu autorů, kteří patří ke špičce ve své zemi a jejichž práce je dlouhodobě oceňována v mezinárodním kontextu, sdělila ČTK Karolína Dostálová z Paláce ilustrace.
"Chceme, aby Palác ilustrace byl místem, kde se světová ilustrace představuje zblízka. Ne v reprodukcích ani v přehledech, ale v autentickém setkání s konkrétními autory a jejich prací. Španělští ilustrátoři jsou první, které tímto způsobem představujeme. Je to začátek dlouhodobého výstavního programu, který doprovodí stálou prezentaci naší rozsáhlé sbírky ilustrací," uvedl umělecký ředitel paláce Otakar Božejovský.
Výstava představuje autory několika generací. Zastoupeni jsou tvůrci, kteří formovali podobu španělské dětské knihy již od 80. let 20. století, i autoři, kteří dnes posouvají hranice autorské knihy, ilustrace a grafického románu. Vystavujícími jsou Javier Zabala, Emilio Urberuaga, Carme Solé Vendrell, Javier Sáez Castán, Antonio Santos, Javier Olivares, Arcadio Lobato, Isidro Ferrer, Jesús Cisneros a Pablo Auladell.?Mezi nimi jsou držitelé Národní ceny za ilustraci, laureáti Bienále ilustrací Bratislava či Bologna Children’s Book Fair a tvůrci, jejichž knihy byly přeloženy do desítek jazyků a jsou zastoupeny ve významných světových sbírkách.
Španělsko má silnou tradici výtvarné kultury od klasické malby po současný design a knižní tvorbu. Ilustrace je její přirozenou součástí jako plnohodnotný vizuální jazyk. Výstava představuje její rozmanitost: minimalistickou kresbu, expresivní malbu, koláž, grafické techniky i autorské knihy a komiks.
Palác ilustrace se v českokrumlovské zámecké mincovně otevřel loni v červenci. Na ploše více než 700 metrů čtverečních vystavuje díla předních ilustrátorů z celé Evropy. Představuje reprezentativní výběr z bohaté sbírky nakladatele a sběratele Otakara Božejovského, který sbírku budoval od 70. let 20. století jako spoluzakladatel nakladatelství Bohem Press se sídlem v Curychu. Děti mají do galerie vstup zdarma.