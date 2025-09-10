Český Krumlov otevře parkourové hřiště s exhibicí profesionálů

Autor: Petr Lundák
  11:06
Český Krumlov ve čtvrtek 11. září slavnostně otevře své první parkourové hřiště. Novinku veřejnosti představí profesionální parkouristé v čele s medailistou z mistrovství světa Jaroslavem Chumem a mistry České republiky, kteří nabídnou workshopy, exhibici i závodní show.

Nové parkourové hřiště najdete v Českém Krumlově na sídlišti Mír. | foto: Město Český Krumlov

Český Krumlov se může pochlubit svým prvním parkourovým hřištěm. Moderní sportoviště vyrostlo na sídlišti Mír v Lipové ulici a nabízí dětem i dospělým prostor pro pohyb, hru a trénink.

„Chtěli jsme do Krumlova přinést moderní formu sportu, která spojuje rychlost, kreativitu a hravé překonávání překážek. Parkour je dnes oblíbený po celém světě, a dokonce má své místo i na olympijských hrách,“ říká místostarosta Dalibor Uhlíř.

Slavnostně se hřiště otevře ve čtvrtek 11. září od 15.00 do 18.00 hodin. Program potěší nejen příznivce parkouru. Úvod odpoledne bude patřit parkourovým workshopům, při kterých si děti i rodiče pod vedením zkušených trenérů vyzkouší jednotlivé překážky hřiště.

„Následovat bude exhibice, během níž profesionálové předvedou to nejlepší ze své tvorby – od skoků a salt až po originální kombinace a triky. Závěr odpoledne zpestří závodní show. V disciplíně speedrun půjde o co nejrychlejší překonání dráhy na čas, freestyle zase nabídne sestavy triků s důrazem na plynulost a originalitu. Obě disciplíny si budou moci vyzkoušet také samotní návštěvníci,“ doplňuje mluvčí radnice Petra Nestávalová.

O program se postará tým Jaroslava Chuma, medailisty z mistrovství světa a vítěze několika světových pohárů, spolu s ním přijedou špičkoví parkouristé – mistři České republiky a členové širší reprezentace: Kristián Szayna, vítěz několika Českých pohárů ve freestyle parkouru, Jakub Žofka, který zazářil jak ve speedrunu, tak ve freestyle, Tomáš Žáček, úspěšný freestyle závodník, a Jakub Kremljov, mistr ČR ve freestyle parkouru a známý youtuber.

Projekt, který stál 3,8 milionu korun, se podařilo uskutečnit i díky dotaci Ministerstva pro místní rozvoj, která pokryla téměř polovinu nákladů.

