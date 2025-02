Nizozemci zůstanou dlouho, přibývá Poláků. Návštěvnost už je jako před covidem

Když na jihu Čech potkáte turistu z Asie, pravděpodobně tady stráví jen jednu noc. Oproti tomu takový Nizozemec tu nejspíš pobude skoro celý týden.

Potvrzují to statistiky návštěvnosti Jihočeského kraje za loňský rok. Hoteliéři či majitelé penzionů mohou být většinou spokojení. Přespalo u nich už skoro stejně hostů jako před covidem. Loni se jich ubytovalo 1,75 milionu, a to včetně kempů a dalších zařízení. V roce 2019, před pandemií, jich bylo 1,79 milionu.

„Mohu potvrdit, že se situace výrazně zlepšila, co se týká ekonomiky. V Praze a jižních Čechách ještě cítíme určitý deficit. Ale očekáváme, že se to úplně vyřeší v roce 2026, kdy se zvýší počet klientů z Asie. Počty letadel, které sem budou mířit, se vrátí na předcovidové období,“ vysvětlil Petr Šalda z iQ Hospitality Group, pod niž spadá třeba i Hotel Element v Lipně nad Vltavou.

Situace se podle něj po letech zase srovnala. Turistů z ciziny u nich přibylo přibližně o 40 procent. Šalda také vnímá, jak se mění tuzemští návštěvníci. „To je trend, který stojí za vypíchnutí, Češi stále více vyhledávají větší kvalitu a špičkové produkty. Mnozí se přesunuli z té střední kategorie a chtějí to nejlepší možné,“ upozornil.

Tchajwanců víc než Slováků

Loni přibylo hostů z ciziny i Česka. Celkový počet přenocování stoupl na jihu Čech o 3,3 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. V hromadných ubytovacích zařízeních v kraji bylo v roce 2024 celkem 1,2 milionu hostů z Česka, meziročně o 1,6 procenta více. U zahraničních turistů to byl výraznější skok ze 442 na 515 tisíc, o 17 procent více.

„Zahraniční turisté tak tvořili zhruba třetinu z celkového počtu návštěvníků. Průměrně zde strávili dvě noci,“ počítá náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová, která má nově na starost také cestovní ruch.

Největší skupinu cizinců tvořili Němci (128 tisíc návštěvníků), následovaní Rakušany (64 tisíc), Tchajwanci (50 tisíc) a Slováky (41 tisíc). „Zajímavostí je, že turisté z Nizozemska se opět vyznačovali nejdelší průměrnou délkou pobytu – 4,4 noci na osobu,“ všímá si Petr Soukup, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR).

A vypichuje i další statistiku. „Z Polska přijelo vloni celkem 23 tisíc návštěvníků, kteří zde strávili 40 tisíc nocí. Ukazuje se vliv našeho zaměření na polský trh, za poslední tři roky se počet Poláků u nás ztrojnásobil.

Na to reaguje i Petr Šalda. „Polsko je veliká země a ekonomicky hodně akceleruje,“ přidává další důvod zvýšeného zájmu našich severních sousedů. V Krkonoších je podle něj jejich zájem vyloženě extrémní.

JCCR se bude i nadále orientovat na lákání zahraničních hostů, kde je dál velký potenciál. Po Polsku chce zkusit podobně oslovit také maďarské turisty.

„Základem je podívat se na to, co oni nemají a u nás to můžeme nabídnout. Třeba hory, které jsou ale na jihu Čech velmi přívětivé a dají se ideálně propojit s cyklistikou,“ zmiňuje Petr Soukup.

Velké všeobecné veletrhy jsou podle něj už minulostí a při lákání potenciálních hostů se JCCR soustředí na specializované, tematické akce, které jsou třeba pro karavanisty, motorkáře či cyklisty.

Program drei Tag

Cílem také je, aby zde návštěvníci trávili více než jednu noc. Krátkodobé pobyty stále nejvíce využívají turisté z Asie. Na jih Čech z tohoto světadílu loni nejčastěji zavítali Tchajwanci (50 tisíc hostů) a po nich Jihokorejci (38 tisíc). Průměr jejich pobytu byl 1,1 až 1,2 noci. Vrací se ale také turisté z Číny, vloni jich přicestovalo 25 tisíc, což je dokonce čtyřikrát více než v roce 2023.

Hoteliéři vědí, že na delší pobyt nalákají spíše evropské turisty, například ty německy mluvící. Soukup v tomto směru zmiňuje takzvaný Program drei Tag (tři dny). Ubytovatelé se snaží nabídnout svým hostům program na delší období. Aby se například jeden den vydali do Českých Budějovic, další do Českého Krumlova a poté do Třeboně a všude se dokázali zabavit na celý den.

Jihočeský kraj každopádně dlouhodobě patří mezi nejvyhledávanější v republice. Největšími lákadly jsou stále zámky v Krumlově či na Hluboké, hodně turistů míří na Šumavu a Lipno, a mezi nejnavštěvovanější místa patří i hlubocká zoo.