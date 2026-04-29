Součástí rozsáhlé rekonstrukce a přístavby v areálu na Strakonicku je i nová kuchyně. Pro personál i obyvatele to znamená větší komfort a lepší péči. Dosud si jídlo nechávali dovážet. „Konečně máme svoji plnohodnotnou kuchyni a klienti si ji nemohou vynachválit,“ komentovala ředitelka strakonické Charity Olga Mendlínová.
„Máme tu skvělé sestřičky, starají se o nás až moc a jídlo je opravdu dobré,“ potvrdila Miluše Harnyšová, která v domově žije půl roku. „Když to nemusím vařit, nic mi tu nechybí,“ smála se.
Charita Strakonice v Sousedovicích ukončila projekt, který přišel na sto milionů korun a je jedním z největších v její historii. „Z toho osmdesát milionů pokryla dotace a dvacet milionů je náš podíl, který doháníme z vlastních zdrojů. Zejména z Tříkrálové sbírky a dalších darů,“ uvedl ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout.
Při představení požehnal domu českobudějovický biskup Vlastimil Kročil, stejně tak jako obrazu sv. Anny, který je ve vstupní hale.
Přestavbou vzniklo 29 jednolůžkových a šest dvoulůžkových pokojů, všechny s vlastním sociálním zázemím. Kapacita se tak zvýšila o třetinu. Přibyl lůžkový výtah, nová prádelna, prostorná jídelna a klubovna. Budova je nově zateplená, má nová okna, tepelné čerpadlo i solární panely, takže bude mít nižší provozní náklady.
Modernizovalo se rovněž zázemí pro zaměstnance. Současně s vyšším počtem obyvatel se rozšířil také tým, který o ně denně pečuje. „Stojíme si za kvalitní individualizovanou péčí. A to tak, abych se nebála sama se do ní svěřit,“ zdůraznila Mendlínová.
O služby domova je dlouhodobě velký zájem a žádostí je víc, než mohou přijmout. Loni přibylo 22 klientů a v evidenci mají celkem 84 lidí. Přijímají ale jen ty, u nichž sociální a zdravotní posudky potvrdí, že se bez každodenní pomoci druhé osoby neobejdou.
Má čtyři práce a spí dvě hodiny. Jsem v podstatě poděs, říká oceněná sestra
Provoz domu se po dobu stavby trvající 22 měsíců nepřerušil. Podle ředitelky Mendlínové ale obyvatelé zvládli úspornější režim bez problémů. „Někteří sledovali práce a komentovali je. Jako dneska vám to šlo, nebo dnes vám to šlo hůř,“ vzpomněla.
Marie Korbelová a Anežka Mráčková sdílejí společný pokoj s balkonem a velmi si ho pochvalují, zvláště nyní na jaře, kdy si mohou sednout ven na sluníčko. Obě ženy spolu bydlely už dříve. Pokoj pro dva klienty má dvě samostatné koupelny a lze ho v případě potřeby přepažit zástěnou, takže každá z obyvatelek může mít i zde vlastní soukromí.
Vedoucí domova Pavla Piklová vysvětlila, že přidělování řešili podle individuálních přání obyvatel. „Každému jsme se snažili najít místo tak, aby měl výhled, patro i případné spolubydlení podle toho, co mu vyhovuje.“
V kraji přibylo 151 lůžek pro seniory, kapacity ale pořád nestačí
Součástí slavnostního dne bylo také oznámení personální změny ve vedení. Dosavadní ředitelka Olga Mendlínová odchází do důchodu. Od června ji vystřídá Jana Bolinová. „Do budoucna bych se chtěla víc zaměřit i na jiné služby. Péče o seniory a osoby se zdravotním postižením je tady dobře zajištěná, ale jsou skupiny, na které se trochu zapomíná,“ uvedla Bolinová.
„Mým hlavním cílem je podpora rodin, které doma pečují o své blízké. Je to fyzicky i psychicky náročné a potřebují si občas odpočinout, vyřídit si svoje věci a znovu nabrat sílu,“ poznamenala.
Ředitel Jiří Kohout doplnil, že podobně velkou investici Charita na jihu Čech v nejbližší době nechystá. „Aktuálně dokončujeme dostavbu azylového domu pro matky s dětmi ve Veselíčku u Milevska. Celkové náklady jsou asi 43 milionů, z toho třicet pokryla dotace a třináct musíme dofinancovat,“ uzavřel.