Charita otevřela opravený azylový dům pro matky s dětmi na Písecku

Diecézní charita otevřela přestavěný azylový dům pro matky s dětmi ve Veselíčku na Písecku. Oprava stála 44 milionů korun. Prostory může využívat devět rodin. Novináře o tom informovali zástupci diecézní charity.
"Momentálně zde máme 27 klientů, a to devět matek a 18 dětí. Jedná se tedy o plný stav. Všichni si postupně zvykají na nový režim. Přestože sklady a kanceláře stále zabydlujeme, byty byly připravené hned. Někde se nám podařilo sehnat nové vybavení, do jiných jsme museli nastěhovat to staré. Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří nám s vybavením a stěhováním pomohli. Bylo to velmi náročné období, kdy jsme museli udržet plný provoz," řekla vedoucí domu Markéta Smrtová.
Původní rozpočet na opravu byl 30 milionů korun. Práce však odhalily dřevomorku v krovech, což cenu výrazně zvýšilo.
Písecká charita, která azylový dům provozuje, získala dotaci 30 milionů korun z Národního fondu obnovy. Peníze však musela shánět i z jiných zdrojů. "Chtěl bych poděkovat Jihočeskému kraji za poskytnutí individuální dotace dva miliony korun. Děkuji také všem, kteří nás podpořili a podpoří ve sbírce na dárcovském profilu Donio – Křídla pro Alžbětu," uvedl ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout, který je zároveň pověřený řízením písecké charity.
Azylový dům ve Veselíčku poskytuje také sociální poradenství, pomáhá zajistit lékaře nebo školy. Cenu ubytování určuje vyhláška. Dospělý bez dětí platí 195 korun za den, 165 korun za den stojí ubytování dospělého s dětmi a 90 korun za den za každé dítě. "Loni jsme měli 86 klientů a dalších 95 museli odmítnout. Mám radost, že se nám letos podařilo několik maminek takzvaně zastabilizovat a že se vrátily zpět do života, do vlastního bydlení. Spolupracujeme s dalšími organizacemi, které jim na tom startu pomáhají. Tady mohou zůstat nejdéle rok. Na sedm dnů můžeme na krizový pobyt ubytovat také muže," uvedla Smrtová.
Charita v českobudějovické diecézi provozuje čtyři azylové domy. Pro matky s dětmi je ve Veselíčku a v Prachaticích, pro muže v Záblatí a v Českých Budějovicích.