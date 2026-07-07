Charita Písek shání peníze na opravu azylového domu ve veřejné sbírce

Charita Písek přestavuje azylový dům pro matky s dětmi ve Veselíčku na Písecku. Původní rozpočet projektu byl 35 milionů korun, práce však odhalily dřevomorku v krovech, což cenu navýšilo o dalších osm milionů korun. Charita proto vypsala na chybějící částku veřejnou sbírku. Novináře o tom informovali zástupci charity v tiskové zprávě.
"Bohužel si tato stavba vyžádala podstatně rozsáhlejší stavební zásahy, než se původně předpokládalo, včetně toho, že jsme museli část budovy strhnout a na nových základech znovu vystavět," uvedl ředitel charity Jiří Kohout. K dokončení rekonstrukce chybí osm milionů korun, o něž byl projekt navýšen. Lidé je mohou charitě věnovat na portálu Donio.
"Přestože jsme získali maximální možnou dotaci z Národního plánu obnovy ve výši 30 milionů korun, 13 milionů se nám jako neziskové organizaci hledá v rozpočtu obtížně. Chtěl bych poděkovat Jihočeskému kraji za mimořádnou individuální dotaci ve výši dvou milionů korun, je to pro nás velmi důležité," uvedl Kohout.
Azylový dům pro matky s dětmi nabízí nejen přechodné ubytování, ale také odborné poradenství a materiální pomoc. Loni jej využilo 27 žen a 59 dětí. Dalších 93 zájemců musela charita odmítnout. "Náš dům je takovým chránícím andělem rodin, které by jinak spadly na úplné dno. Pokud matky s dětmi, které přišly o své zázemí, nenajdou místo v azylovém domě, skončí na ulici. Děti jim pak odebere stát a cesta zpátky je velmi velmi těžká. Jsme v systému úplně poslední," uvedla vedoucí azylového domu Markéta Smrtová.