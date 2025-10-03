První zmínka o Kleti (1 084 m n. m.) pochází již z roku 1263. Od počátku 19. století sem směřovali turisté, aby se pokochali nádherným rozhledem, přestože zde ještě žádná věž nestála. Vrchol hory sloužil odjakživa také pro trigonometrické účely.
Nejstarší kamennou rozhlednu v ČR na Kleti postavili v roce 1825 z podnětu majitele panství, knížete Josefa Schwarzenberga, který byl velkým milovníkem cestování a turismu. Podobu dvacetimetrové novogotické stavby, která dostala název Josefova věž, navrhl architekt Jan Sallaba.
Vyhlídková plošina se nachází ve výšce 18 metrů a za příznivého počasí je z ní daleký výhled – od Alp, přes Šumavu, Lipno, českobudějovickou pánev až k Novohradským horám.
Rozhledna stála na Kleti osamocena do roku 1874, kdy byl k věži přistavěn domek pro hajného, který poskytoval také občerstvení a nocleh. Kníže Jan Schwarzenberg, vnuk stavitele rozhledny, nechal postavit sto let po otevření rozhledny v její blízkosti turistickou chatu, kterou pojmenoval podle své manželky Terezy.
Jak uvádí spisovatel Jiří Bárta ve své knize Kleť, milovaná hora, chata byla neoficiálně otevřena 4. října 1925, kdy byla nedaleko od vrcholu na Žebříkové skále odhalena pamětní deska německého turistické spolku Leitersteiner.
Chata se stala vyhledávaným cílem turistů, pořádaly se zde oslavy, často nechyběla ani živá hudba. V roce 2004 chatu i přilehlou rozhlednu koupil podnikatel, skladatel a filantrop Ladislav Faktor.
V tu dobu však bylo hodně lidí proti. Nyní se však ukazuje, že to byl dobrý tah. Faktor má ke Kleti celoživotní vztah a z havarijního stavu chatu i vyhlídku doslova vypiplal. „Ale to ať zhodnotí lidi, ne já,“ říká dnes majitel jedné z největších jihočeských turistických atrakcí.
„Souhlasím s tím, aby všechno dělali spíše soukromníci. Nejdřív to ale bylo s Kletí všechno velice náročné, bolestivé a hlavně drahé. Ale po několika letech jsem šťastný,“ přidává Faktor. Chata nabízí ubytování i restauraci.
Významným milníkem se pro Kleť stal přelom padesátých a šedesátých let dvacátého století. V roce 1957 byl nedaleko rozhledny vztyčen 116 metrů vysoký televizní vysílač, samotné vysílání začalo o dva roky později.
V roce 1977 ho nahradil nový, 152 metrů vysoký stožár, který je tak dnešní dominantou celého kopce. Od roku 1961 je možné se na vrchol Kletě dopravit lanovkou, která je dlouhá 1 792 metrů s převýšením 383 metrů. Přepravní kapacita je 220 lidí za hodinu.
Vzhledem k vynikajícím pozorovacím podmínkám byla na kopci v roce 1957 vybudována nejvýše položená hvězdárna v Čechách. Specializuje se na výzkum a pozorování planetek a komet. V provozu je zde například teleskop Klenot s metrovým průměrem zrcadla. Po Ondřejově je to druhý největší dalekohled v Česku a největší specializovaný dalekohled na planetky a komety v Evropě.