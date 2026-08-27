Chlum u Třeboně otevírá dětskou skupinu pro děti od 13 měsíců

Chlum u Třeboně na Jindřichohradecku otevírá od 1. září novou dětskou skupinu. Zařízení, které pomáhá rodičům s návratem do práce, má kapacitu 18 míst a je určeno pro děti už od 13 měsíců. Skupina nabízí flexibilní docházku, celodenní stravu a individuální péči v malém kolektivu. Děti přijímá bez ohledu na místo trvalého bydliště. Provoz i stravování zajistí sousední školka, sdělila dnes ČTK starostka Jitka Bednářová (Občané pro Chlumecko).
"Impulzem pro dětskou skupinu byla dlouhodobá potřeba naší mateřské školy vyřešit prostory pro nejmenší oddělení. Ty jsou dlouhodobě stísněné," uvedla Bednářová. K novému předškolnímu zařízení se otevřela cesta ve chvíli, kdy družstvo Jednota zavřelo prodělečnou prodejnu v těsném sousedství mateřské školy. Městys budovu za čtyři miliony Kč koupil a zadal projekt přestavby na dětskou skupinu. Celkové náklady stavby dosáhly 17 milionů korun, celé je pokryla dotace z Národního plánu obnovy.
Prostory zahrnují velkou hernu, ložnici, jídelnu, kuchyň pro přípravu jídel a venkovní terasu, která navazuje na zahradu školky. Provoz dětské skupiny zajistí mateřská škola. Péči budou mít na starost kvalifikované chůvy. "Úhrada docházky byla pro začátek stanovena na 480 korun měsíčně, stejně jako ve školce," uvedla Bednářová. Vařit pro skupinu bude také sousední školka. Pravidla pro stravování určují cenu jako pro cizí strávníky. Celodenní stravování, které zahrnuje dvě svačiny a oběd, rodiče vyjde na 140 korun denně.