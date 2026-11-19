Do rybářského se oblékl také Petr Blabolil z Biologického centra Akademie věd ČR. Právě jeho tým v posledních letech mapoval šumavské ryby a hledal cesty, jak podpořit původní druhy.
Chlumský rybník, který se rozkládá u silnice spojující Volary a Horní Planou, se podle něj ukázal jako místo, kde by mohly najít nové útočiště. „Naším cílem je mít rybník úplně vysušený a nechat ho přes zimu vymrznout. Víme, že v potoce nad ním žijí pstruzi a mihule. Chceme, aby se po napuštění dostaly sem a vytvořily místně specifickou obsádku bez zásahu člověka,“ vysvětlil.
Odčerpávaná voda putuje hadicemi přes zvýšenou hráz do sousedního mokřadu. Techniku obsluhují dobrovolní hasiči z Volar. „Pomáhali jsme s přípravou sítí, plněním nádrží a teď hlavně s odčerpáváním vody,“ shrnul Kamil Kulhánek, člen SDH Volary.
Chlumský rybník odborníci vybrali při projektu Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy. Vědci z Biologického centra Akademie věd ČR několik let mapovali rybí populace na Šumavě a hledali lokality, kde by bylo možné podpořit původní druhy. Právě toto místo mělo vysoký potenciál.
Důvod je podle nich jednoduchý. Do rybníka přitéká voda z Chlumského potoka, ve kterém stále žijí původní ryby. V samotném rybníce se však za dlouhé roky usadily druhy, které jim konkurují nebo je přímo ohrožují. Jak se do rybníka dostaly, dnes nikdo s jistotou neví.
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Podle místostarosty Volar a předsedy místní organizace rybářů Pavla Duška je několik možností. „Ta nejpravděpodobnější je lidská činnost. Ta druhá, která je také možná, je přirozená migrace po potoce při vyšší vodě. A třetí, spíš teoretická možnost, je zavlečení jiker na křídlech kachen,“ popsal.
Záměr podporuje také Správa Národního parku Šumava. Její pracovníci při výlovu kontrolovali, zda se v rybníce nevyskytují invazní druhy ryb. „Byli jsme zvědaví například na cejličku východní nebo karase stříbřitého. To se naštěstí nepotvrdilo,“ přiblížil Zbyněk Janča ze Správy NP.
Výsledky poznají za několik let
Podle něj má ale celý projekt význam hlavně pro navazující povodí Teplé Vltavy. „Potřebujeme, aby ve Vltavě byla přirozená populace pstruha. Tohle by mohla být jedna z lokalit, kde se mu bude dařit a odkud se bude dál šířit,“ vysvětluje.
Národní park přitom podobné vodní plochy nevnímá jako rybářské nádrže. „Ideální jsou pro nás přirozené mokřady, kde všechno funguje samo. Rybníky jsou historicky vybudované a u těch, které na území parku máme, se snažíme ponechávat přírodní procesy,“ dodává Janča.
Klíčovou roli hraje také město Volary, které je vlastníkem rybníka. Právě jeho souhlas umožnil proměnu lokality. „Na základě výsledků průzkumů jsme se rozhodli tento projekt podpořit. Chceme, aby voda byla čistší a aby tu žily druhy, které sem patří,“ potvrzuje starostka Martina Pospíšilová.
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Z loviště se najednou ozve volání. Jeden z rybářů upozorňuje kolegy na úhoře. V zakalené vodě dlouho uniká podběráku a několikrát mizí v bahně. Nakonec ale i on končí v kádi na břehu. „Našli jsme tady například štiky obecné a spoustu bílé ryby. Co nás překvapilo, objevil se tady jeden kapr o hmotnosti 7,7 kilogramu,“ shrnul Dušek. Rybáři ryby rozvezou do jiných vod. Část z nich zamíří také do Lipenské přehrady, kde poslouží sportovnímu rybolovu.
Jestli se záměr podařil, bude jasné za pár let. Odborníci plánují lokalitu dál sledovat a monitorovat dění nad i pod rybníkem. „Předpokládáme, že zhruba za pět let se podobná akce zopakuje. Zkontrolujeme, jestli se situace nezhoršila a jestli se daří původním druhům ryb, kvůli kterým projekt vznikl,“ uzavřel Dušek.