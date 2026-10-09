ČHMÚ: V Třeboni ve čtvrtek zaznamenali letní den, bylo tam 25,5 stupně Celsia

V Třeboni ve čtvrtek zaznamenali letní den, teplota tam vystoupala na 25,5 stupně Celsia. Na většině území Česka se teploty dostaly na 18 až 23 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) to dnes uvedl na síti X. Ve čtvrtek večer se pak podle meteorologů začalo ochlazovat, studená fronta přinesla déšť, přeháňky a ojediněle i bouřky.
"Spadlo většinou do deseti milimetrů srážek, výjimečně i více. Včera (ve čtvrtek) ještě teploty vzduchu vystoupily na 18 až 23 stupňů Celsia a v Třeboni s teplotou 25,5 stupně Celsia zaznamenali letní den," sdělili meteorologové.
Dnešní den bude podle ČHMÚ citelně chladnější. Zpočátku bude jasno až polojasno, během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat, na jihovýchodě až večer. Večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Teploty se dostanou na 11 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě až k 18 stupňům.
Sobota bude převážně deštivá, v neděli ráno bude polojasno a přes den bude převažovat proměnlivá oblačnost. Nejvyšší teploty o víkendu vystoupají na 11 až 15 stupňů Celsia.