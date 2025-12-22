Devatenáctiletá řidička srazila chodkyni, svědky smrtelné nehody hledá policie

Tragickou nehodu vyšetřují od pátku policisté v Českých Budějovicích. Devatenáctiletá řidička tam na přechodu srazila ženu, která utrpěla vážná zranění, jimž v nemocnici podlehla. Kriminalisté nyní vyzývají svědky střetu, aby se ozvali.
Nehoda se stala na přechodu pro chodce v ulici E. Rošického. | foto: Policie ČR

Nehoda se stala v pátek krátce před 19. hodinou v ulici Milady Horákové. Devatenáctiletá řidička jela ve voze značky Mercedes ve směru k ulici Evžena Rošického a pravděpodobně nedala přednost jednašedesátileté ženě, která přecházela po přechodu pro chodce.

Došlo ke střetu, při němž chodkyně utrpěla těžká zranění, která ji bezprostředně ohrožovala na životě. Při příjezdu záchranářů byla v bezvědomí.

Nehoda se stala na přechodu pro chodce v ulici E. Rošického.

„Zasahující lékař přistoupil k zajištění dýchacích cest a pacientku napojil na přístrojem řízené dýchání. Po poskytnutí další nezbytné přednemocniční péče byla žena ve velmi vážném stavu transportována na anesteziologicko resuscitační oddělení českobudějovické nemocnice,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

Pacientka v noci svým zraněním podlehla.

Přesné příčiny a okolnosti nehody zjišťují dopravní policisté, kteří na místě střetu provedli řidičce dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem. Hmotná škoda se odhaduje na 50 tisíc korun.

Případem se zabývají i kriminalisté z oddělení obecné kriminality. „K doplnění některých předcházejících skutečností žádáme případné svědky nehody, aby se ozvali na telefon 974 226 460 nebo na linku 158,“ doplnil mluvčí jihočeských policistů Milan Bajcura.

