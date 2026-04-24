Chovatelská přehlídka v Písku vystavuje rekordní počet trofejí

Chovatelská přehlídka trofejí lovné zvěře, která se koná ode dneška do středy v písecké lesnické škole, vystavuje rekordní počet úlovků. Návštěvníci si mohou prohlédnou téměř 700 trofejí z pěti desítek honiteb. Převažuje srnčí zvěř, ale nechybí ani trofeje jelení či daňčí zvěře a zajímavé exponáty, jako je liška, kuna a bobr. Novináře o tom dnes informovala mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
Součástí přehlídky, která má v Písku téměř 60 let dlouhou tradici, je stejně jako v minulých letech i bohatý doprovodný program. "Letos je to například výstava fotografií z přírody Fotostory Adama Simandela či výtvarná výstava žáků základních škol Co se děje v lese, nechybí ani tradiční videoprojekce z činnosti Záchranné stanice živočichů Makov," uvedl David Schwedt z odboru životního prostředí písecké radnice.
Hlavním smyslem přehlídky není jen vystavování zvěře ulovené uplynulý myslivecký rok. "Primárním účelem je objektivní hodnocení kvality chované zvěře a kontrola správnosti prováděného lovu v jednotlivých honitbách. Je to klíčový nástroj zpětné vazby pro budoucí plánování péče o zvěř," uvedl Schwedt.
Myslivost nepředstavuje pouze samotný lov, ale především stovky hodin práce při péči o životní prostředí, přikrmování v době nouze a udržování biologické rovnováhy. "Myslivců si dlouhodobě vážíme, protože jejich práce má zásadní význam v péči o krajinu i zachování biologické rovnováhy zvěře. Velmi si ceníme také jejich spolupráce s Lesy města Písku, která přispívá ke kvalitní správě městských lesů a ochraně přírody jako celku," řekl místostarosta Josef Soumar (Piráti).
Pořadateli přehlídky jsou Městský úřad Písek, lesnická škola v Písku a Českomoravská myslivecká jednota Okresní myslivecký spolek Písek.