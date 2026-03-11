V nových domech se lidé s chronickým duševním onemocněním učí bydlet sami

Jan Jakovljevič
  9:52
Dva nové domy pro osm klientů s chronickým duševním onemocněním začínají sloužit v Libníči na Českobudějovicku. Jde o projekt komunitního bydlení, které se co nejvíce podobá obvyklému životu v domácnosti. Stavba vyšla na téměř 36 milionů korun.
Nové domy nabízejí komunitní bydlení, které se co nejvíce podobá běžnému životu...

Nové domy nabízejí komunitní bydlení, které se co nejvíce podobá běžnému životu v domácnosti. (březen 2026) | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

Z každého pokoje mají klienti výhled i vstup přímo na dvorek. (březen 2026)
V prostoru mezi domy je dvorek, o nějž by se v budoucnu mohli starat sami...
Do nových domů se zvláštním režimem se přesunulo osm nejvíce soběstačných...
V Libníči na Českobudějovicku slouží lidem s chronickým duševním onemocněním...
Všichni obyvatelé už se v novém domově zabydlují. „Tím, že už tady máme domov ústavního typu, tak jsme vytipovali osm nejvíce soběstačných klientů a s nimi chceme sdílet jejich cestu k ještě větší samostatnosti a někdy možná k plnému osamostatnění,“ uvedla Lenka Hebíková Kubátová, ředitelka Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie.

Klienti, u nichž se podaří začlenění zpět do společnosti, mohou kdykoli odejít. Celý objekt je bezbariérový a mohou tam být i na dožití. Otevření nových domů se zvláštním režimem znamená navýšení kapacity domova ze 112 na 120 klientů. Uvolněná místa v ústavním zařízení brzy zaplní noví lidé.

V nových domech mohou klienti bydlet jen s podporou, která bude spočívat v tom, že zaměstnanci tam budou denně docházet a motivovat je k běžným denním činnostem. „Klienti jsou plně soběstační a jen potřebují motivovat, připomenout, pomoci s podáním léků,“ upřesnila ředitelka.

V novém areálu pro handicapované klientům pomůžou s pracovními návyky

Předpokládá, že budou soběstační i při praní prádla, v budoucnu by chtěli, aby s personálem i stolovali či vařili a starali se o přilehlý prostor.

Klienti budou mít v novém bydlení více soukromí, každý totiž má vlastní pokoj s koupelnou. Součástí domů je i společná chodba a obývák s kuchyňským koutem. Z každého pokoje je zároveň možné vyjít na dvorek mezi domy.

Práce začaly v roce 2024, kvůli problémům s podložím se musely částečně zastavit a stavba se přeprojektovala. Podle architekta Václava Fála se ale na výsledné podobě nic výrazného nezměnilo. „Jsou tu dva domy proti sobě, takže prostor mezi budovami nabídne pocit bezpečí,“ přiblížil.

Nové domy nabízejí komunitní bydlení, které se co nejvíce podobá běžnému životu v domácnosti. (březen 2026)
Z každého pokoje mají klienti výhled i vstup přímo na dvorek. (březen 2026)
V prostoru mezi domy je dvorek, o nějž by se v budoucnu mohli starat sami klienti. (březen 2026)
Do nových domů se zvláštním režimem se přesunulo osm nejvíce soběstačných klientů nedalekého ústavního zařízení. (březen 2026)
Stavba vyšla na téměř 36 milionů korun, přes 25 milionů pokryla dotace z Národního plánu obnovy. Podle náměstkyně hejtmana Lucie Kozlové zbytek investoval Jihočeský kraj, který organizaci zřizuje. Kraj navíc umožnil, aby práce začaly před potvrzením získání dotace.

Kozlová zároveň připomněla, že po nástupu do vedení kraje si vytyčila cíl navýšit kapacitu lůžek v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem o zhruba 900. „Nyní jsme na více než polovině,“ podotkla s tím, že nová zařízení se staví po celém kraji.

