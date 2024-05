V Jihočeském kraji chybí velké hotely. Znamená to limit pro světové akce

Sportovní, společenské či kongresové akce lákají do jižních Čech tisíce účastníků. A platí to pro ty jednorázové i každoroční. Jejich pořadatelé však mají jeden základní a zásadní problém – kde je ubytovat? Právě absence velkého hotelu je v regionu hlavním limitem pro rozvoj cestovního ruchu.

Na konci června budou jižní Čechy hostit olympiádu dětí a mládeže. Dorazí kolem čtyř tisíc účastníků, což je extrémní nápor. Jihočeská univerzita pro to uvolní 1 500 míst na kolejích, některé školy zkrátí výuku, aby se vyprázdnily internáty. K dispozici budou i domovy mládeže. Kapacity Budějovic by zdaleka nestačily. Ty sotva zvládnou příliv turistů v letní sezoně.

„Taková akce obsadí všechny ubytovací kapacity ve městě a částečně i v okolí. Podobné je to při Zemi živitelce, kdy je plno kolem Budějovic i v okolí dvaceti kilometrů,“ tvrdí Petr Soukup, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu, která s daty z turismu pracuje.

„Nevyskočíme jim, hledají jinde“

Potíže s ubytováním však nastávají i při menších akcích a mnohdy jsou důvodem, proč organizátoři zvolí raději jiný region, kde mohou být účastníci ubytovaní co nejblíž místu dění nebo společně v jednom zařízení.

„Platí to i pro kongresové akce a firmy, které se jich účastní. Pořadatelé mají často nasmlouvané řetězce hotelů. V kraji chybí standardizované hotely, na které jsou účastníci zvyklí,“ ví Petr Hornát, architekt a vedoucí krajského odboru regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu.

Podle Soukupa v kraji obecně schází čtyř či pětihvězdičkové hotely pro ekonomicky silnou klientelu. „Lidé si to naklikají na Bookingu a my jim tam prostě nevyskočíme, takže hledají jinde,“ lituje.

Jediným velikostně adekvátním hotelem v kraji je Clarion v Budějovicích s 205 zpravidla dvoulůžkovými pokoji a kapacitou okolo 400 lůžek. Problém si uvědomují i zástupci krajského města.

„Je to jeden ze zásadních limitů při velkých akcích. Měli bychom se s tím vyrovnat co nejdříve – i vzhledem k roku 2028, kdy budou České Budějovice evropským hlavním městem kultury,“ naznačuje náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková.

Využijí data ze studie

Řešení vidí při jednorázových akcích ve spolupráci s místní destinační společností a chce rovněž komunikovat s organizátory, aby se termíny nepotkávaly. Případně hodlá využívat i možností v okolních obcích. „Budeme se snažit také tlačit na investory,“ plánuje Kudláčková.

Plány na výstavbu nových hotelů existují. Zatím však zůstává jen u nich. Jako součást velkých změn na budějovickém výstavišti, kde má vzniknout Národní centrum míčových sportů, se připravuje také stavba kongresového hotelu u pavilonu T1.

Další zařízení by mělo stát nedaleko na Dlouhé louce, kde nyní parkují nákladní vozidla. „Jednáme o tom. Zvládnout to do roku 2028 bude asi složité, ale uvidíme. Ještě je brzy na detaily, ale kapacita by měla být určitě alespoň 150 míst,“ navrhuje náměstek primátorky Petr Maroš.

V roce 2023 statistici napočítali čtyři miliony přenocování v Jihočeském kraji. Při průměrné útratě dva tisíce korun na člověka a noc vygeneroval cestovní ruch loni osm miliard korun. „A ty zůstávají v území, což je zásadní. Spadají do toho i navázané služby jako taxi, prádelny, pekárny a řada dalších,“ přidává Soukup.

Je to jeden ze zásadních limitů při velkých akcích. Měli bychom se s tím vyrovnat co nejdříve. Zuzana Kudláčková náměstkyně primátorky

Centrála cestovního ruchu pracuje s daty ze studie KPMG, kterou si nechal zpracovat kraj. Z ní je patrné, jak dopadly dřívější projekty, a plynou z ní i další závěry. Například také to, že potenciál regionu v cestovním ruchu stoupl za posledních třináct let o 25 procent.

Zpracování studie vysvětluje architekt Hornát. „Máme obrovské množství dat, ale potřebujeme je utřídit. Vznikly důležité podklady k tomu, abychom mohli turismus posunout správným směrem a podle toho určovali preference destinací,“ má jasno.

Údaje a statistiky jsou zároveň klíčové pro budoucí investice, třeba včetně uvažované stavby velkých hotelů v kraji. „Data jsou základem pro každého investora i politika. Také pro plánovaný hotel na budějovickém výstavišti je třeba dobře spočítat, jakou má mít kapacitu, aby byla vhodně využívaná,“ objasňuje Soukup.