Smolný den pro náklaďáky. Boural kamion s pivem a cisterny s mlékem i cementem

Autor: khr
  14:02
Dvě cisterny bouraly v pondělí ráno v rozmezí pár minut na Prachaticku a na Písecku. Jedna převážela cement, druhá mléko. A krátce po poledni zkomplikovala dopravu na Českobudějovicku ještě havárie nákladního vozu s pivem.
Kamion s pivem havaroval u Sedlce. (16. března 2026)

Kamion s pivem havaroval u Sedlce. (16. března 2026) | foto: HZS Jihočeského kraje

Cisterna havarovala v pondělí ráno u Smetanovy Lhoty na Písecku. (16. března...
Cisterna havarovala v pondělí ráno u Smetanovy Lhoty na Písecku. (16. března...
Kamion s pivem havaroval u Sedlce. (16. března 2026)
Kamion s pivem havaroval u Sedlce. (16. března 2026)
Krátce před osmou hodinou havarovala cisterna v katastru Smetanovy Lhoty na silnici mezi Varvažovem a Rakovickými Chalupami. Skončila na pravém boku kabinou kousek od stromu.

„Prvotní informace, že cisterna převáží naftu, se nepotvrdila. V cisterně byl neméně vzácný obsah - mléko. Řidič si zajistil náhradní cisternu pro přečerpání nákladu,“ popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Hasiči u nehody řešili přečerpání nafty z nádrží a asistovali při vyproštění cisterny specializovanou firmou. Nehoda se obešla bez zranění, škoda je 550 tisíc korun. Místo už je průjezdné.

Ve stejný čas havarovala cisterna také na Prachaticku v katastru Vitějovic. „Řidič vlivem nepřiměřené rychlosti najel na krajnici a pokračoval mimo vozovku, až se vozidlo převrátilo na bok,“ popsala prachatická policejní mluvčí Martina Joklová.

Motorkář vjel pod kamion, který vezl 600 selat. Nehodu nepřežil

Dechová zkouška u řidiče, který vyvázl bez zranění, byla negativní. Škodu policisté odhadli na 100 tisíc korun. Cisternu, která převážela cement, budou vyprošťovat odhadem asi do 15. hodiny. Objízdná trasa vede přes Těšovice a Prachatice.

Kamion s pivem havaroval u Sedlce. (16. března 2026)
Cisterna havarovala v pondělí ráno u Smetanovy Lhoty na Písecku. (16. března 2026)
Cisterna havarovala v pondělí ráno u Smetanovy Lhoty na Písecku. (16. března 2026)
Kamion s pivem havaroval u Sedlce. (16. března 2026)
12 fotografií

A do třetice bouralo ještě nákladní auto. Nehoda se stala po poledni na silnici /20 u Sedlce na hlavním tahu z Českých Budějovic na Písek. Tento kamion převážel pivo. Zraněného řidiče převezli záchranáři do nemocnice.

Na Rakovnicku vyprostili havarovanou cisternu, silnice zůstane dál zavřená

„Hasiči ze stanic České Budějovice a Vodňany se snaží zatmelit proražené nádrže. Únik provozních látek na místě řeší s pracovníky vodoprávního úřadu. Aby nebyla kontaminována voda, staví hasiči z hlíny provizorní hráz,“ upřesnila Matějů.

Úsek bude kvůli překládce, úklidu vozovky a vyproštění několik hodin uzavřený. Objížďka vede přes Netolice, Češňovice a Němčice.

Bouralo se hned na třech místech kraje.

Bouralo se hned na třech místech kraje.

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí". Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně

Práce ve stanici metra Flora jsou zhruba měsíc po jejím uzavření v plném proudu.

Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské eskalátory už dělníci odstranili a nyní pokračují bourací práce v eskalátorovém tunelu. Současně se...

Ostravská Nová Huť letos sníží počet zaměstnanců, odejít může až 270 lidí

Hutní společnost Liberty Ostrava podala nabídku na převzetí dodavatele energie...

Ostravská společnost Nová Huť chce letos snížit počet zaměstnanců. Opatření se může dotknout až přibližně 270 lidí. Odborový předák Petr Slanina uvedl, že se odbory obávají toho, že by se v takovém...

16. března 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Příští zastávka Hodkovičky. Mezi Belárií a Černým koněm už bagr trhá betonovou zídku

Bourání je v plném proudu. Zde vznikne tramvajová zastávka Hodkovičky ve směru...

Demolice betonové zídky odstartovala stavbu nové zastávky MHD v pražských Hodkovičkách. Dopravní podnik ji buduje mezi zastávkami Belárie a Černý kůň v souvislosti s blížícím se otevřením Dvorecký...

16. března 2026  14:20

Labutě si z výšky pletou silnici s řekou, říká záchranář

LabutÄ› si z vĂ˝Ĺˇky pletou silnici s Ĺ™ekou, Ĺ™Ă­kĂˇ zĂˇchranĂˇĹ™

Písník u Stéblové na Pardubicku se dnes stal domovem 13 mladých labutí. Vypustili je tam záchranáři, kteří jim pomohli zotavit se ze zranění. Ptáci se často...

16. března 2026  12:44,  aktualizováno  12:44

Venkovní kluziště v Kroměříži navštívilo 7522 bruslařů, meziročně méně

ilustrační snímek

Venkovní kluziště na Hanáckém náměstí v Kroměříži zaznamenalo ve skončené zimní sezoně, která trvala téměř tři měsíce, meziročně slabší návštěvnost. Zabruslit...

16. března 2026  12:37

Moravské Budějovice chtějí architektonickou soutěž na nové koupaliště

ilustrační snímek

Moravské Budějovice na Třebíčsku připravují architektonickou soutěž na stavbu nového koupaliště. Posudek ukázal, že původní zázemí koupaliště se nevyplatí...

16. března 2026  12:35,  aktualizováno  12:35

Smolný den pro náklaďáky. Boural kamion s pivem a cisterny s mlékem i cementem

Kamion s pivem havaroval u Sedlce. (16. března 2026)

Dvě cisterny bouraly v pondělí ráno v rozmezí pár minut na Prachaticku a na Písecku. Jedna převážela cement, druhá mléko. A krátce po poledni zkomplikovala dopravu na Českobudějovicku ještě havárie...

16. března 2026  14:02

Boj proti „psychošmejdům"

Zaručil značné výdělky vzdělavatelům, ale způsobil rapidní snížení dostupnosti péče o nejzranitelnější.

16. března 2026

Kvůli prodeji vily nesvéprávných bratrů si soudce objednal nové posudky

Prvorepubliková vila v blízkosti centra Zlína patří dvěma dospělým bratrům,...

Když se prvorepubliková vila u třídy Tomáše Bati ve Zlíně objevila před několika týdny v nabídce realitní kanceláře, ozvali se vzápětí první zájemci. Její cena byla na základě posudku stanovená na...

16. března 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Nový pražský most zná datum otevření, prozradil ho radní v emotivním videu

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Dvorecký most přes Vltavu, který propojí pražský Smíchov s Podolím, se otevře dva týdny po Velikonocích. Nejprve si ho budou moci „osahat“ chodci a cyklisté, o den později se na něj vydají také...

16. března 2026  13:12,  aktualizováno  13:37

Myslíte, že znáte Český Krumlov? Port 1560 odhaluje jeho skrytá tajemství

16. března 2026  13:35

Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života
Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života

Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...

Záměr kraje sloučit dvě ostravské ZUŠ se nelíbí rodičům i učitelům

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj sloučí dvě základní umělecké školy v obvodě Ostrava-Jih. Dnes to schválili zastupitelé. Krok se ale nelíbí některým učitelům i rodičům....

16. března 2026  11:48,  aktualizováno  11:48

Zaměstnanci magistrátu někdo hodil za plot kančí hlavu. Možná výhružka, míní

Kančí hlava, kterou někdo hodil na pozemek zaměstnanci pražského magistrátu.

Zaměstnanci pražského magistrátu, který je členem týmu zaměřeného na rozkrývání korupčních kauz, někdo v neděli ráno hodil na chatě přes plot kančí hlavu. On i jeho nadřízená, náměstkyně pro životní...

15. března 2026  16:22,  aktualizováno  16. 3. 13:18

