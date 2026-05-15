Cizineckou policii vede bývalý ředitel jihočeské policie Procházka

Ředitelem cizinecké policie se stal Luděk Procházka, jenž byl v čele jihočeské policie. Nahradí Aleše Benedikta, který se stal ředitelem policie na jihu Čech právě místo Procházky. Oba do svých funkcí nastoupili dnes. ČTK o tom informoval mluvčí cizinecké policie Jozef Bocán.
"Důvody personální výměny nebudeme komentovat. V obou případech jde o zkušené policejní důstojníky, pro které nové služební zařazení znamená další profesní výzvu," řekl.
Padesátiletý Benedikt vedl cizineckou policii od roku 2023. Předtím pracoval jako ředitel obvodního ředitelství policie Praha I.
O 12 let starší Procházka se stal ředitelem jihočeské policie v prosinci 2015. Před příchodem na jih Čech pracoval jako ředitel krajského ředitelství hlavního města Prahy.
Procházka dosáhl na hodnost brigádního generála. Jedná se o třetí nejvyšší možnou hodnost. Benedikt je plukovník.