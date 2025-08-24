Potřebovala přírodu a zpomalit. Teď u synagogy ve Čkyni vaří kávu a peče dorty

Jan Jakovljevič
  11:32aktualizováno  11:32
Příroda a pomalejší život. To jsou dva hlavní důvody, proč se Zdeňka Škopková rozhodla vrátit do rodné Čkyně na Prachaticku. Zároveň však toužila tvořit něco svého, proto si v zahradě u místní synagogy zhruba před měsícem otevřela kavárnu, která nese název U kafe.
Fotogalerie3

Zdeňka Škopková vede ve Čkyni na Prachaticku kavárnu U kafe. (22. srpna 2025) | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

Denně ze svého prodejního okénka obslouží desítky lidí. Protože chybí vnitřní prostory, mohou si hosté za deště vzít pochutiny do synagogy, když je otevřená. Lidé však prý chodí i v dešti. Když prší málo, tak si dají stoly blíže pod nedaleký strom a jsou spokojení.

„Chtěla jsem vytvořit nějaké hezké místo, kde se místní i turisté mohou zastavit, dát si něco dobrého a strávit tady příjemný čas,“ vysvětluje. Cílem bylo také přilákat návštěvníky, kteří synagogu neznají.

Zdeňka Škopková vede ve Čkyni na Prachaticku kavárnu U kafe. (22. srpna 2025)
Zdeňka Škopková vede ve Čkyni na Prachaticku kavárnu U kafe. (22. srpna 2025)
Zdeňka Škopková vede ve Čkyni na Prachaticku kavárnu U kafe. (22. srpna 2025)
3 fotografie

Předtím řadu let žila v Českých Budějovicích, kde nejdříve studovala pedagogiku volného času, a poté se dala na dráhu projektové manažerky v budějovické marketingové agentuře Kukutch, kde strávila šest let.

Na konci tohoto pracovního období už však cítila, že potřebuje změnu. „Marketing je rychlý obor, pořád se něco mění a musela jsem jen hlídat spoustu termínů,“ říká. Postupně jí přišlo, že se prací jen stresuje a chtěla od marketingu získat odstup.

V tom jí pomohlo cestování. Dala výpověď a vyrazila na šest měsíců na Nový Zéland, kde pracovala jako zahradnice.

„Čistila jsem si tam hlavu třeba pletím, sklízením zeleniny nebo stříháním buxusů dokulata,“ vzpomíná. Další dva měsíce pak strávila na Srí Lance.

Rozhodnutí, že se vrátí do rodné Čkyně, učinila už před odletem a přemýšlela, co tam bude dělat. „Kavárna tady ve Čkyni rozhodně chyběla, mluvily jsme o tom s kamarádkami po podzimní výměně květin, kterou pořádáme právě v zahradě synagogy,“ vrací se k tomu, jak se myšlenka zrodila.

Přijde mi velmi důležité, zvlášť na malé obci, aby se ti, co něco tvoří, podporovali navzájem.

Zdeňka Škopková

Nakonec vznikl plán, že až se vrátí, tak kavárnu otevře. A to se i stalo. Jedni její kamarádi navíc shodou okolností za covidu zavřeli podnik a měli nevyužitý kávovar a další vybavení ve skladu. Kavárenské potřeby si tak zapůjčila a obec vyšla vstříc s úpravou prostorů a vybavením.

Rozjezd kavárny byl ovšem hektický. „Otevírali jsme přímo na čkyňskou pouť. V pátek večer jsme instalovali kávovar a už v sobotu ráno jsme obsluhovali první hosty.“

Původně si představovala, že bude mít aspoň dva týdny na přípravy, to se nepodařilo. „Byl to křest ohněm, ale měla jsem tu kamarádku, zkušenou baristku, takže ani nebylo poznat, že tu panuje mírná nervozita a chaos,“ usmívá se.

Objednávku ke stolu doveze Alfréd. Hosty písecké kavárny baví mluvicí robot

Marketingu se však částečně věnuje i při práci v kavárně. Podílí se třeba na projektech, kde není nutné reagovat okamžitě, online hovory si plánuje na pondělí, kdy má kavárna zavřeno.

Spojení s pečením dortů a přípravou kávy ji baví. „Kavárnu vedu hlavně já, ale už mám i dvě pomocnice, se kterými se budu střídat,“ těší ji. Bude tak mít čas dojet nakoupit potřebné věci nebo vyzvednout balíčky přes den, aniž by o to musela prosit své rodiče.

Ve svém podniku nabízí celou řadu lokálních produktů, o kterých je přesvědčená, že jsou nejen dobré, ale i kvalitní. „Přijde mi velmi důležité, zvlášť na malé obci, aby se ti, co něco tvoří, podporovali navzájem,“ míní. V nabídce tak má třeba veganské nanuky Rawito, které se vyrábějí v nedaleké Svaté Máří.

České Budějovice jako město kávy, vůně z pražíren se line ulicemi

Název U kafe sice vznikl rychle, nakonec v sobě však hezky odráží samotné místo. „Sedí mi k tomu, že tu je jen okénko a venkovní posezení. Zároveň to účko naznačuje i šálek kávy, a je to také jedna část sedmiramenného svícnu, tradičního symbolu judaismu,“ líčí.

Podnik bude otevřený od května do října, což kopíruje i otevírací období synagogy. Co bude dělat ve zbytku roku, zatím neví. „Možná se na chvíli vrátím více k marketingu. Láká mě ale i cestování. Chtěla bych třeba vyrazit na měsíc objevovat Vietnam,“ přemýšlí.

Při cestách ji baví zkoumat nová jídla, nápoje a podobné věci, které pak ve Čkyni sdílí s místními.

„Ráda bych se také zdokonalila v pečení dortů,“ zmiňuje další možnost. Zvažuje, že by absolvovala nějaký kurz, nebo se někde nechala zaměstnat, třeba i bez nároku na odměnu.

Na cestách však také pochopila, že jde žít i klidněji. „Evropa mi přijde vystresovaná. Vyvíjíme na sebe tlak, že se musíme pořád posouvat, víc vydělat, abychom mohli na lepší dovolenou, místo toho, abychom si užívali přítomnost,“ uzavírá.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Kde byste v Praze našli Malý Berlín? Kam byste se vydali, kdyby vás pozvali do Moskvy či Saigonu?

Oblast slepých i neslepých ramen Vltavy a kanály kolem Kampy nazýváme, abychom si nepřipadali tak malí, pražskými Benátkami. V Praze jsou části, které měly nebo stále mají, byť ne oficiálně, názvy...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

Okupace Československa v roce 1968. Jak se o ní informovalo na obou stranách železné opony?

Na pražském Výstavišti se 21. srpna, v den vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, uskuteční největší společenský festival. Připomene si události, které na dlouhá desetiletí ovlivnily život...

Aby napsal Sněhy na Kilimandžáru, musel Hemingway do Afriky. Teď by sedl na autobus MHD a jel do Petrovic

Ruský vládce si nechal u svého víkendového sídla vybudovat umělý kopec se sjezdovkou. Praha má naštěstí vlastní kopce. Ty umělé si nikdo pro vlastní rozkoš nebuduje. Přesto jich už pár vyrostlo, i...

24. srpna 2025  11:59

Prodej telefonu se změnil v loupež, zájemce postříkal muže pepřovým sprejem

Pražští kriminalisté pátrají po zloději, který oloupil prodejce mobilního telefonu, s nímž si nejdříve přes sociální sítě domluvil schůzku. Policisté varují, že muž pro krádež použil překvapivou...

24. srpna 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Potřebovala přírodu a zpomalit. Teď u synagogy ve Čkyni vaří kávu a peče dorty

Příroda a pomalejší život. To jsou dva hlavní důvody, proč se Zdeňka Škopková rozhodla vrátit do rodné Čkyně na Prachaticku. Zároveň však toužila tvořit něco svého, proto si v zahradě u místní...

24. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Morava má cimbál, my máme dechovku, říká kapelnice z Podkrkonoší

Dechovku nikdy neměla ráda, přesto už druhou dekádu stojí v čele kosteleckého dechového orchestru. Hana Řezníčková Kukulová diriguje Městský dechový orchestr v Červeném Kostelci nejraději tužkou nebo...

24. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Předjížděla hned dvě auta a dostala smyk. Přežil jen spolujezdec

Po nárazu do stromu zemřela v noci u Turnova na Semilsku mladá řidička, spolujezdec je ve vážném stavu v nemocnici. Nehoda se stala na silnici I/10 mezi Malou Skálou a Turnovem, až do 05:00 byla...

24. srpna 2025  11:12

Budování tůní a obnova pramenišť v Brdech chrání obce před velkou vodou

Loni na podzim, když severní Moravu trápily povodně, spadlo v Brdech sto milimetrů srážek. To bylo mnohem méně než na Moravě. „Ale kdyby takové srážky potrápily Brdy v minulosti, Strašice by byly pod...

24. srpna 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Nejkrásnější s nejrovnější dráhou. Chotěbořské letiště zažívá kulaté výročí

Významné jubileum si letos připsal aeroklub v Chotěboři. Vznikl přesně před osmdesáti lety. Následně nadšenci vybudovali i letiště. To za svou historii prodělalo mnoho proměn, zažilo velkou tragédii...

24. srpna 2025  10:12

Létání je tak snadné. Mládě čápa se na obloze poprvé připojilo ke své rodině

Když v půlce června smetl poryv větru z hnízda v Chebu čapí mládě, nebylo jasné, zda pták incident přestál ve zdraví a zda se ještě někdy setká se svou rodinou. Ve středu se obavy rozplynuly. Mládě,...

24. srpna 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Kraj Vysočina bude vybírat dodavatele obchvatu Slavětic

Kraj Vysočina začne hledat dodavatele stavby obchvatu Slavětic na Třebíčsku. Malá obec na dohled od jaderné elektrárny v Dukovanech na dopravní řešení čekala...

24. srpna 2025  7:42,  aktualizováno  7:42

Před 81 lety dopadly bomby na Pardubice. Malý pomník připomíná velkou tragédii

V neděli je tomu přesně 81 let, kdy letadla spojenců vybombardovala Pardubice. Američané a Britové chtěli hlavně zlikvidovat Fantovu rafinérii – dnešní Paramo. Cíl byl naplněn. Ovšem několik pum...

24. srpna 2025  9:12

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Liberecké Šaldovo divadlo sezonu zahájí za týden akcí před svojí budovou

Divadlo F. X. Šaldy v Liberci zahájí svoji 142. sezonu za týden venkovní akcí. Prostranství mezi jeho historickou budovou a radnicí se příští neděli odpoledne...

24. srpna 2025  7:17,  aktualizováno  7:17

CGTN America a CCTV UN: Objevování budoucího vyprávění příběhů s využitím umělé inteligence

24. srpna 2025  8:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.