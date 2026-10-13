ČR se připojila k mezistátním procesu EIA k rakouskému větrnému parku

Česká republika se připojila k mezistátním procesu posuzování vlivů záměru větrného parku Sandl na životní prostředí (EIA). Park má vzniknout na rakouské straně Novohradských hor. Větrná elektrárna by měla mít 19 stožárů o výšce až 285 metrů. Proti záměru protestují čeští ochránci přírody i odborníci, kteří argumentují tím, že by elektrárna měla negativní dopad na životní prostředí. ČTK o posuzování vlivu řekli zástupci spolku Krajina Novohradska.
"Záměr větrného parku svým umístěním zasahuje do jádrové oblasti Novohradských hor. Právě zdejší česko-rakouské příhraničí je z hlediska přírodních a krajinných hodnot jedním z nejcennějších území Novohradska, jehož význam přesahuje regionální úroveň. Nachází se zde maloplošná zvláště chráněná území, evropsky významné lokality, prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a také přírodní park a Ptačí oblast Novohradské hory," uvádí spolek. Lidé mohou zasílat své připomínky k projektu na ministerstvo životního prostředí do 29. října.
Větrný park s 19 větrnými turbínami může dosáhnout maximálního výkonu 136,8 MW. Elektrárna by stála přibližně tři kilometry od obydlené části obce Pohoří na Šumavě.
"Obnovitelné zdroje energie jsou určitě správným řešením, ale nelze je prosazovat za každou cenu. A to platí právě i pro případ Sandlu. Větrná elektrárna by zásadně změnila nebo zničila přírodní hodnoty, které v krajině převažují. V Novohradských horách se například nachází migrační pásmo pro šelmy i ptáky a vznikem elektrárny by bylo narušeno," uvedl dříve za spolek Krajina Novohradska Jan Kurz. Proti záměru na vybudování větrné elektrárny vznikla i petice, kterou od února podepsalo 4000 lidí.