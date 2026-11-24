Obyvatel Jihočeského kraje loni mírně ubylo a pokračovalo stárnutí populace. Za posledních 25 let se průměrný věk obyvatel regionu zvýšil o 5,2 roku na 43,9 roku. Naděje dožití se od roku 2001 zvýšila u mužů o pět let na 77,36 roku a u žen o 4,5 roku na 83,38 roku. Na 1000 obyvatel Jihočeského kraje starších 65 let ale připadá jen 22 lůžek v domovech pro seniory. Novinářům to dnes řekli zástupci Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Loňský demografický vývoj Jihočeského kraje hodnotí statistici jako nepříznivý. "Živě se zde narodilo jen 4645 dětí, což bylo nejméně v historii. Také přirozený úbytek dosáhl nejvyšší hodnoty od počátku sledování, obdobně jako ve většině krajů Česka," uvedla místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová. Nejvyšší počet narozených dětí zaznamenali statistici na jihu Čech v roce 2008, tehdy jich bylo 7155. Průměrný věk obyvatel kraje loni činil 43,9 roku, od vzniku kraje v roce 2001 se zvýšil o 5,2 roku.
Jihočeský kraj má dlouhodobě nejnižší hustotu zalidnění. Loni v něm žilo 64,9 obyvatele na kilometr čtvereční. Na Vimpersku připadalo na jeden kilometr čtvereční jen 32 obyvatel. Na jihu Čech je také vysoký podíl malých obcí. Méně než 100 obyvatel mělo loni 85 jihočeských obcí, tedy 13,6 procenta. Obývá je ale méně než procento obyvatel kraje. V nejmenší samostatné obci, kterou je Minice na Písecku, žilo jen 27 obyvatel.
Dvě třetiny obyvatel Jihočeského kraje žily ve městech, v krajském městě mělo bydliště 14,9 procenta obyvatel. Loni se v Jihočeském kraji živě narodilo 4645 dětí. Přirozený úbytek, tedy vyšší počet zemřelých než narozených, loni činil 3,8 promile. Byl nejvyšší v dlouhodobé historii sledování.
Průměrný věk matky při narození dítěte byl loni v Jihočeském kraji 30,4 roku, při narození prvního dítěte 28,9 roku. Mimo manželství se loni na jihu Čech narodilo 47,9 procenta dětí. Lidé uzavřeli 2433 manželství, nejméně za dobu sledování.