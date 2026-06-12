ČT: Na některých místech lipenské přehrady jsou podle vědců sinice s toxiny

Vědci potvrdili, že na některých místech lipenské přehrady se mohou vyskytovat sinice s toxiny. Uvedla to dnes Česká televize. Sinice s toxiny nejsou nebezpečné pro člověka, ale mohou být jedovaté pro zvířata. V minulých dnech uhynuli dva psi, kteří se u přehrady pohybovali. Případ prověřuje policie.
"Analyzovali jsme vzorky na přítomnost sinicových neurotoxinů. A látky, které by mohly být za úhyny (psů), jsme nalezli v biomase sinic," uvedl Pavel Hrouzek z třeboňského mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR.
Není však potvrzeno, že zmínění psi uhynuli na následky konzumace sinic. Policie po dobu vyšetřování případu žádné bližší informace neposkytuje. Původ sinic s toxiny není známý. Ale vědci nevylučují, že jde o přirozený jev. Nejedná se o sinice, které způsobují vodní květ, jenž se v teplém létě na hladinách rybníků a přehrad tvoří. Analyzované sinice představují jiný druh.
Voda v lipenské přehradě není nijak nebezpečná pro lidi. Navíc podle posledních rozborů hygieniků vykazuje velmi dobrou kvalitu. Například u pláže v Černé v Pošumaví ji hodnotili nejvyšším stupněm číslo jedna.