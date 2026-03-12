Hlášení o nehodě chodce a cyklisty dostali policisté ve středu po 17. hodině. Zasahovali u ní i záchranáři včetně letecké zdravotnické služby.
„Policisté zjistili, že devětapadesátiletý muž neměl řádně upevněnou cyklistickou přilbu a především se nedržel řídítek. Jel od ulice Školní do ulice Šumavská. Dostatečně se nevěnoval řízení, nesledoval situaci v provozu a při sjíždění z mírného klesání narazil do chodkyně,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.
Muž utrpěl středně těžká zranění v oblasti hlavy a horní končetiny. Po ošetření ho záchranáři letecky transportovali na traumatologické oddělení Nemocnice České Budějovice.
„Druhým zraněným byla šestadvacetiletá chodkyně. Po ošetření ji sanitka se středně těžkým zraněním hlavy převezla na chirurgickou ambulanci krumlovské nemocnice,“ doplnila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.
Když policisté prohlédli kolo, zjistili, že je ve velmi špatném technickém stavu, například mělo nefunkční přední brzdu a pneumatiky byly téměř bez vzorku.