Cyklisté se dostanou nově od Rosenaurova pomníku na bavorskou část Šumavy

Cyklisté se nově dostanou po nové trase od Rosenaurova pomníku poblíž Stožce na Prachaticku na bavorskou část Šumavy u Haidmühle. Umožní to dnes otevřená cyklotrasa, která českou a bavorskou síť stezek pro kolaře propojuje. Cyklisté projedou od lipenské přehrady podél Schwarzenberského kanálu až na německou stranu Šumavy. Novináře o tom dnes informovali zástupci šumavského národního parku.
"Takzvaně na papíře vypadá tato propojka na české a bavorské straně Šumavy jako skutečná drobnost, ale z pohledu komplexního propojení území a cyklomobility je opravdu důležitá. A je to další krok k tomu, aby návštěvníci vnímali Šumavu jako jedno pohoří, kde není hranice," uvedl ředitel šumavského národního parku Pavel Hubený.
Dnes otevřená nově vybudovaná část propojky měří půl kilometru. Její výstavba stála 1,2 milionu korun. "Na německé straně vybudovali před lety propojku Bavorské státní lesy a proznačila ji obec Haidmühle. Na naší straně ji Správa národního praku Šumava zprovoznila jako oficiální turistickou trasu a cyklotrasu teď. Díky tomu se Rosenauerova cyklostezka prodlužuje o další desítky kilometrů a navíc prochází již třemi státy," řekl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák. Cyklostezka vede kromě Česka a Německa také přes Rakousko.
Jihočeský kraj patří mezi nejvyhledávanější regiony z pohledu cyklistiky. Kromě Šumavy se mohou vydat podél jihočeských řek Vltavy, Otavy či Volyňky. Cyklistická síť v Jihočeském kraji nabízí 28.247 kilometrů tras. Nachází se v rozpětí nadmořské výšky od 353 do 1352 metrů.