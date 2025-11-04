Konec kličkování mezi auty. Krumlov postavil cyklistům novou stezku podél Vltavy

Jan Jakovljevič
  16:02aktualizováno  16:02
Cyklisté v Českém Krumlově se vyhnou vytížené ulici Pod Kamenem. Stavbu nové cyklostezky podél levého břehu Vltavy prodloužily problémy s podložím o tři až čtyři měsíce. Nový úsek je součástí Vltavské cyklostezky vedoucí od Lipna do Týna nad Vltavou.

Dlouhé kolony se denně tvoří v českokrumlovské ulici Pod Kamenem. Projíždí tudy totiž tranzitní doprava mezi Lipnem a Českými Budějovicemi. Vjet do dlouhé řady osobních i nákladních automobilů je pro cyklisty velmi nebezpečné. Nyní se ale mohou části této vytížené komunikace vyhnout.

Od pondělí jim slouží 720 metrů dlouhý úsek cyklostezky podél řeky Vltavy. Začíná rampovým napojením z parkoviště Objížďková u Vošahlíkova mlýna, pokračuje pod Porákovým mostem po levém břehu Vltavy a ústí na místní komunikaci Na Svahu u křižovatky U Trojice. Nová asfaltová cesta kopíruje stávající silnici, avšak pod její výškovou úrovní.

Nový 720 metrový úsek Vltavské cyklostezky v Českém Krumlově vede od Porákova mostu po křižovatku U Trojice. (3. listopadu 2025)
Nový 720 metrový úsek Vltavské cyklostezky v Českém Krumlově vede od Porákova mostu po křižovatku U Trojice. (3. listopadu 2025)
Nový 720 metrový úsek Vltavské cyklostezky v Českém Krumlově vede od Porákova mostu po křižovatku U Trojice. (3. listopadu 2025)
Nový 720 metrový úsek Vltavské cyklostezky v Českém Krumlově vede od Porákova mostu po křižovatku U Trojice. (3. listopadu 2025)
14 fotografií

„Tato cyklostezka usnadní našim občanům pohyb podél nepříjemné komunikace, která vede nad námi, takže věřím, že pro ně bude velkým přínosem,“ uvedl na místě při slavnostním otevření krumlovský starosta Alexandr Nogrády. Projekt podle něj potvrzuje, že Český Krumlov je živé, otevřené a přívětivé město.

Radnice už nyní pracuje na pokračování nového úseku. Nogrády podotkl, že ve spolupráci s krajem řeší variantu, která by dokázala cyklisty provést přímo přes město a pokračovat kolem řeky dále na Větřní. Starosta mínil, že je to jeden z bodů, který může zlepšit dopravu ve městě, včetně té automobilové.

Cyklistům staví parádní stezky, ve vsích se přitom kamiony skoro nevejdou na silnice

Plánem rozvoje cyklostezek se zabývali na čtvrtečním zasedání krumlovští zastupitelé.

„Od této hlavní cyklostezky bychom chtěli udělat takzvané vlásečnice, které povedou do Tovární ulice nebo dále po městě, například na Plešivec a do dalších částí,“ nastínil Nogrády.

Cena nového úseku dosáhla 41 milionů korun. Osmnáct milionů zaplatil Jihočeský kraj, zbytek poslal Státní fond dopravní infrastruktury.

U řek jsou problémy s podložím

Stavitelé se při práci potýkali s komplikacemi. Ředitel českobudějovického závodu zhotovitelské společnosti Eurovia Pavel Vrba poukázal na to, že stavby v úrovni řeky mají většinou problém s geologií a založením, protože kolem toků jsou sedimenty. V tomto případě řešili problémy při zakládání rampy.

Původní projekt proto museli přepracovat, stavební komplikace a nutnost změnit technické řešení práce prodloužily. „Do stavby ještě vstoupila zima, takže kdyby se to mělo počítat na měsíce, kdy se mohlo pracovat, tak ta stavba se protáhla o tři nebo o čtyři měsíce,“ dodal Vrba.

Nově otevřený úsek je další součástí velkého plánu propojit Vltavskou cyklostezkou celou jižní část republiky od Nové Pece až po Týn nad Vltavou a dále do Středočeského kraje a k Praze.

Cyklostezka povede od Lipna k Lužnici. Většinu z miliardy zaplatí stát

Hejtman Martin Kuba však poukázal na problémy, s nimiž se na kraji potýkají. Cyklostezky totiž mají úplně jiné zákonné parametry než silnice.

„Každá obec se může sama rozhodnout, zda ji chce vést svým územím a kudy. Často procházíme katastrem desítek obcí, které mají různé představy o vedení trasy, a je velmi náročné dosáhnout shody,“ komentoval Kuba.

Kraj potom musí čekat, jestli si obce trasu pro cyklisty zavedou do svého územního plánu, a nemá žádný nástroj, jak pokračovat, aniž by se dohodl s každou obcí. I proto je z hejtmanova pohledu těžké odpovídat na dotazy, kdy bude celá stezka hotová. Poukázal, že postavit silnici je mnohdy snadnější.

Aktuálně je cyklostezka hotová v délce zhruba 90 kilometrů z celkových 188,4 kilometru. Cyklisté mohou využívat například úseky Boršov – Budějovice – Purkarec, Hněvkovice – Týn, Nová Pec – Horní Planá nebo Frymburk – Lipno nad Vltavou. Naposledy v prosinci 2023 otevřeli 5,5 kilometru dlouhý úsek mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem za 92,5 milionu korun.

