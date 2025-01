Strakonice a Katovice spojí nová cyklostezka, povede přírodou podél Otavy

Radnice se chce do nápravy částečně pustit už letos. „Proti proudu řeky vede stezka, která má vyústění ven z města. Ale je obtížné se na ni dostat z mostu nad soutokem Otavy a Volyňky, jsou tam schody,“ přiblížil místostarosta Rudolf Oberfalcer.

Město chce v těchto místech vybudovat rampu, která by byla efektivnější nejen pro kolaře, ale například i pro kočárky.

„Nebude to mít parametry cyklostezky, ale bude přístupnější. Ještě nevíme dopředu, jestli se kolo bude muset vést, ale z prudkých schodů se tak stane pozvolná rampa, která by měla vyhovět normám. My si od toho slibujeme, že tak lépe napojíme cyklostezku směrem do města,“ komentoval místostarosta.

Náklady na tuto akci odhaduje kolem milionu korun. Přibližně sto tisíc korun stála dílčí oprava visuté lávky pod pivovarem, která také slouží jak pěším, tak cyklistům. Firma tam vyměnila několik již opotřebovaných dubových výplní a deformovaných šroubů.

V Katovicích chystají pokračování

Stavební povolení už je vydané na projekt cyklostezky podél Otavy až na hranici katastru s Katovicemi. Ty budou odtud dále pokračovat. Chybí už jen vyhlásit výběrové řízení a vybrat dodavatele, což by Strakoničtí rádi zvládli ještě letos. „Je třeba zde dobudovat úseky, aby se to dalo projet. A opravit dvě lávky v Podskalí,“ řekl Oberfalcer.

V nedalekých Katovicích se na novou cyklostezku už těší. „Máme připravený svůj projekt i pozemky na našem katastru, Strakonice se postarají o lávku,“ potvrdila starostka Šárka Němečková.

„Stezka povede krásným přírodním biotopem, málokdo to tam zná. Bude hlavně mimo hlavní silnici, a tím pádem bezpečná,“ dodala. Na území Katovic půjde o dva a půl kilometru, do Strakonic to bude celkem pět kilometrů.

Nový úsek posílí Otavskou trasu, která má podle ředitele Nadace Jihočeských cyklostezek Jana Vláška velký turistický potenciál.

„Líbí se mi propojení řeky a cyklostezek. Je to vidět zejména na horním toku řeky, kde fungují právě půjčovny kol a lodí. Jeden den na řece, další na kole,“ navrhl. Proto by podle něj bylo třeba přemýšlet také o dlouhodobějších a trvalejších projektech, které by se mohly podobat trasám podél Vltavy, Lipna nebo Labe.

„Právě například Labská láká zahraniční klienty, kteří za zhruba pět dní projedou trasu z Prahy do Drážďan. Na něčem takovém už se dá velmi dobře připravit program,“ popsal. „A nejsou to jen půjčovny, ale také stravovací a ubytovací zařízení, která zde mohou velmi dobře prosperovat. A Strakonicko určitě turisty přilákat může,“ připomněl.

Jako další příklad uvedl trasu z Vimperka na Čkyni či z podhůří Šumavy podél Volyňky.

Problémem ale mohou být investice, a to zejména pro malé obce na trase. „Pro malou vesnici, kde povede cyklotrasa na okraji jejího katastru, je to nezajímavé. Je to zátěž do jejího rozpočtu. Proto je třeba, aby tento projekt zajišťovalo spádové město, nebo aspoň svazek obcí. Je třeba se spojit i s krajem. I když ten se momentálně víc soustředí na stavbu silnic a obchvatů,“ uzavřel.