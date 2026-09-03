Nový úsek vede přes historický hraniční přechod u zaniklé obce Konrátov, tedy místem, kde se dřív běžně chodilo a jezdilo. Po druhé světové válce a vzniku železné opony ale spojení zaniklo.
Starosta Vyššího Brodu Jindřich Hanzlíček při otevření uplynulou sobotu zdůraznil, že nová trasa není jen technickou investicí, ale návratem k přirozenému propojení obou míst. „Je skvělé, že jsme dnes mohli projekt po letech příprav slavnostně otevřít. Nejde jen o novou cestu pro cyklisty. Obnovujeme historické propojení dvou míst, která k sobě vždy patřila. Hranice, která tady kdysi lidi rozdělovala, dnes naopak spojuje,“ uvedl.
Projekt navazuje na cyklosítě na obou stranách hranice. Nové spojení otevírá možnosti pokračovat dál do Mühlviertelu, směrem na Bad Leonfelden, nebo se napojit na regionální trasy Radvanov–Rading či stezku 10 mlýnů v Rakousku.
„Obnova historického propojení mezi našimi obcemi je pro nás symbolem otevřené a přátelské Evropy bez hranic. Máme radost, že dnes můžeme tento projekt společně otevřít a nabídnout lidem nové možnosti, jak poznávat naše dva regiony,“ uvedla starostka Reichenthalu Karin Kamplmüller.
Celkové náklady projektu dosáhly přibližně 21,8 milionu korun. Česká část představovala investici 16,2 milionu korun, rakouská 5,6 milionu. Projektu pomohla osmdesátiprocentní dotace z programu Interreg Rakousko–Česko.
Přestože byla trasa slavnostně otevřena na konci prázdnin, cyklisté ji začali využívat už předtím. A to prakticky od chvíle, kdy vychladl asfalt položený na začátku léta. Jen za posledních čtrnáct dní tudy projely zhruba čtyři tisícovky lidí a o posledním víkendu více než tisíc. Tato čísla zaevidovala autonomní nabíjecí stanice, kterou tam nechalo nainstalovat město Vyšší Brod.
Vandala si vyfotí a snímek pošle policii
Cyklopoint kombinuje několik technologií. Energii vyrábí solární panely a vertikální větrná turbína, takže funguje zcela bez připojení k elektrické síti. Energii ukládá do baterie dimenzované na celoroční provoz, která zvládá pokrýt běžné nabíjení elektrokol, mobilních telefonů i napájení zásuvky 230 V. Díky tomu lze zařízení umístit prakticky kamkoli, a jak připomněl místostarosta Jaroslav Marek, bez stavebního povolení.
Cyklopoint je připojený přes satelitní internet a nabízí také volnou wi‑fi. Displeje mohou zobrazovat informace o lokalitě, tipy na výlety nebo pozvánky na akce v okolí. „Primárně slouží k nabíjení kol, nabíjení telefonů a případně zavolání si pomoci. Nabíjení je zdarma. Cyklisté přijedou, zapojí si kabel, nabijou a jedou dál,“ uvedl technik dodavatelské firmy Petr Stránský.
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Dobíjecí bod je osazený kamerou, která umí počítat průjezdy, vyhodnocovat okolí a v případě nestandardní situace vytvořit bezpečnostní záznam, pokud by někdo chtěl zařízení úmyslně poškodit. „Nikdy nemůžete mít stoprocentní řešení, ale tohle je hodně antivandal,“ popsal technik.
Systém pořídí snímek, který okamžitě předá policii. „Součástí je i oboustranný interkom, přes který lze komunikovat s operátorem nebo přivolat pomoc. Obsluha je jazykově vybavená, takže se domluví s lidmi z obou stran hranice,“ dodal Stránský.
Jde o druhou generaci zařízení, první prototyp stojí v Loučovicích na Českokrumlovsku. Cena jednoho dobíjecího bodu se pohybuje kolem 50 tisíc eur. V České republice je jich šestnáct. Do října má přibýt dalších pětadvacet kusů, přičemž první z nich v jižních Čechách stojí právě na nové přeshraniční trase. Další se plánují v Českém Krumlově a v Hluboké nad Vltavou.
„Cílem je postupně rozmístit dobíjecí body podél celé cyklotrasy směrem do Českých Budějovic a dál na Prahu, aby cyklisté měli možnost pravidelně dobíjet a nemuseli řešit takzvanou dojezdovou úzkost,“ upřesnil Stránský.