Šéf ŘSD Radek Mátl informoval, že je podepsaná smlouva se sdružením firem Mobility and Intelligence a Značky Morava, které dodávku potřebného zařízení na dálnici zajistí. Přibude tam takzvané proměnné dopravní značení.

„Na samotnou instalaci by se mělo dostat ve třetím čtvrtletí roku a potrvá 80 dní,“ upřesnil Mátl. To znamená, že na podzim by měla začít novinka fungovat, původně stát počítal už s polovinou roku.

Samotné značky povolí nejen zrychlení, ale v případě nutnosti mohou provoz také omezit. Novinka se bude týkat úseku mezi sjezdem na Planou nad Lužnicí u Tábora a sjezdem u Úsilného na okraji Budějovic. Je to přibližně padesátikilometrová trasa.

Když řidiči pojedou v tomto úseku D3 o dvacet kilometrů v hodině více než nyní, ušetří tři minuty jízdy. „I když bude povolených 150 kilometrů v hodině, tak vždy musí platit zákonná povinnost – řidič smí jet pouze takovou rychlostí, aby byl schopný zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled,“ zdůraznil už dříve mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Stát tento úsek D3 na jihu Čech vytipoval jako pilotní i proto, že to není až tolik vytížená dálnice, navíc je stále poměrně nová. Nejstarší části blíž k Táboru slouží 12 let, ty nejmladší před Budějovicemi přes pět let.

ŘSD si bude novinku vyhodnocovat, a to jak z pohledu bezpečnosti na vozovce, tak i smysluplnosti pro samotné řidiče a dopravu. „Budeme sledovat nehodovost v lokalitě, vliv na plynulost dopravy. Ve spolupráci s policií to bude také dohled nad dodržováním povolené rychlosti a bezpečné vzdálenosti mezi vozidly,“ vyjmenoval mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Ministerstvo zvažuje stopadesátku také na části hradecké D11 mezi Kolínem a Jaroměří a na D1 na Moravě.