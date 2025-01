D3 Budějovicím prospěla. Provoz je slabší, MHD nabírá menší zpoždění

Už šest let jezdí Alena Kratochvílová z Českých Budějovic do práce do Českého Krumlova a odpoledne se vrací domů. V kolonách se tak načekala tolik hodin, že by to nejspíš ani nespočítala.

Poslední týdny je ale její cesta mnohem pohodlnější. Prosincové otevření dálnice D3 „odsálo“ z krajského města tisíce aut – a hlavně kamionů. Silnice jsou tak mnohem průjezdnější než dříve.

„Vidím to ráno i odpoledne. Je to hodně znát, když jedu třeba kolem krajského soudu a Metropolu. A pak samozřejmě na výjezdu z města u Plané,“ potvrzuje Kratochvílová.

Prakticky stejně reagovali i další řidiči, s nimiž redakce mluvila měsíc od zprovoznění D3 kolem Budějovic.

Nejsou to navíc jen subjektivní pocity a hodnocení, potvrzují to i data ze sčítání dopravy. Situaci sleduje českobudějovická radnice i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

„Když vezmeme mimoúrovňovou křižovatku Úsilné a sjezd z dálnice do ulice Generála Píky, tam je pokles o čtrnáct procent. To je o 3 900 vozidel za den méně než před otevřením obchvatu Budějovic. Na první pohled se to nemusí zdát jako vysoké číslo, jenže tři čtvrtiny z toho jsou kamiony, nákladní a další větší vozidla, a to už se na provozu v Budějovicích projeví,“ nabízí jeden z příkladů Lubomír Bureš, náměstek primátorky pro dopravu.

Doprava je klidnější i na Dlouhé louce, Strakonické a dál na křižovatce právě s ulicí G. Píky. „Podobná procenta poklesu máme také u Litvínovic na výjezdu z Budějovic na Krumlov. Tam je pokles o 5 100 aut denně. Je to znát na číslech, ale i pocitově, když tudy jedete,“ potvrzuje náměstek.

Vnímá to rovněž Rozálie Němečková z Litvínovic. „Určitě je provoz klidnější. Když ráno jedu do centra, dorazím tam o dost rychleji. Doufám, že to vydrží,“ říká.

V zimě není tak hustý provoz

Dopravní modely počítaly s tím, že se provoz zlepší především na Dlouhé louce, nakonec se situace zlepšila i na dalších místech. Pomohlo to tak třeba i provozu MHD.

„Dělali jsme si lednové meziroční srovnání. Tam, kde jsme mívali třeba dvacet minut zpoždění, nyní je to pár minut, a to plošně po celém městě,“ upozorňuje šéf budějovického dopravního podniku Slavoj Dolejš.

S řidiči MHD pozoruje snížení provozu třeba i na Dlouhém mostě. Nechce ovšem dělat ukvapené závěry, na větší hodnocení je podle něj potřeba ještě několik měsíců počkat.

Stejně tak o tom mluví i náměstek pro dopravu Bureš. „Někteří lidé v zimě tolik nejezdí, takže uvidíme, jak bude doprava vypadat na jaře a dál. Určitě to budeme sledovat a vyhodnocovat,“ shodují se.

I tak však město hned zareagovalo a po otevření obchvatu upravilo provoz na dvou křižovatkách, aby byl plynulejší. Prvním místem je zmíněný sjezd v ulici Generála Píky a křížení s Nádražní či Jírovcovou. Druhým je Mánesova a Novohradská.

„Tam je to naopak z toho důvodu, že provoz na Novohradské razantně vzrostl, protože je to hlavní směr z centra k přivaděči na D3 na Pohůrce. Nárůst dopravy tam je opravdu razantní, dokonce o 25 až 30 procent,“ počítá náměstek.

21. prosince 2024

Z Novohradské na Mánesovu je nyní delší dobu zelená. „I samotní obyvatelé Budějovic nyní hledají nové trasy. Někteří třeba z Rožnova raději najedou za Roudným na dálnici a sjedou na Okružní, aby se vyhnuli městu,“ popisuje Bureš.

V Budějovicích byly při sčítáních nejvytíženější Dlouhá louka, kudy projelo zhruba 38 tisíc vozidel denně, následovala Strakonická s 36 tisíci a pak Nádražní u Generála Píky s 30 tisíci, poté příjezd od Písku a hodně zatížená je také Mánesova. Všude tam teď projede o tisíce aut denně méně.

„Okamžitě od prosincového otevření D3 kolem Budějovic se projevil prudký zájem řidičů o její využití. Hned v prvních týdnech se začal provoz ustalovat na počtech kolem deseti tisíc aut za 24 hodin, přičemž ve čtvrtek a pátek projede dálničním úsekem zahrnujícím tunel Pohůrka průměrně dokonce víc než 11 500 aut denně. A to jsou přesně ta vozidla, která tak díky dálnici neprojíždějí městem,“ potvrzuje mluvčí ŘSD Jan Rýdl s tím, že se doprava přesunula na dálnici i díky tomu, že kolem Budějovic se na D3 letos neplatí poplatek.