Termíny platí. Jihočeská D3 bude hotová v létě 2027, ujistil šéf ŘSD

Jan Jakovljevič
  14:52aktualizováno  14:52
Příhraniční úsek od Nažidel letos v létě, z kaplického nádraží do Kaplice do konce listopadu a celkové dokončení příští rok v červenci. To je harmonogram dostavby jihočeské dálnice D3. Přímo na stavbě ho ve středu novinářům potvrdil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Na místě byl i ministr dopravy Ivan Bednárik.

Přestože část dálnice bezprostředně u hranic bude hotová, řidiči po ní stále do Rakouska nedojedou. Chybět bude totiž přemostění hranice.

Jelikož rakouská strana plánuje svoji část dokončit až v letech 2031 nebo 2032, dávalo by Mátlovi smysl, aby most postavila ona. Po zprovoznění 3,5 kilometru dlouhého úseku se tak bude jezdit po provizorní silnici.

„Řidiči tak využijí prakticky celý úsek dálnice, nebudou sjíždět na Dolní Dvořiště, ale pomocí provizorního napojení dojedou de facto přímo na silnici na rakouské hranici,“ popsal.

Ministr dopravy Ivan Bednárik (uprostřed v brýlích) přijel na stavbu úseku dálnice D3 mezi Kaplicí a hranicemi s Rakouskem. (15. dubna 2026)
Ministr dopravy Ivan Bednárik přijel na stavbu úseku dálnice D3 mezi Kaplicí a hranicemi s Rakouskem. (15. dubna 2026)
O postupu prací na rakouské straně jednal i ministr dopravy Ivan Bednárik se svým rakouským protějškem. „Budeme muset čekat na rakouskou rychlostní silnici S10. Rakouský ministr říkal, že bude dělat všechno pro to, aby dodrželi termíny a dodělali poslední úsek. Bude tam ještě diskuse, jak se napojíme a kdo zaplatí kterou část,“ nastínil na stavbě.

Generální ředitel silničářů rovněž připomněl problémy v oblasti ekologie, kterým u hranic museli čelit a jistě se nevyhnou ani Rakousku. Měli tam zásadní potíže s perlorodkou či odváděním vod do řeky Malše. Doplnil, že na rakouské straně nyní pokračuje proces EIA.

Z Kaplice je i díky D3 atraktivní adresa. Firma tam staví dva domy s 84 byty

Mátl zároveň připomněl i stavbu kruhového objezdu u Kaplice na silnici I/3. Řidiči by tam z dálnice měli sjíždět už letos v listopadu po zprovoznění 5,8 kilometru dlouhého úseku z Kaplice-nádraží po mimoúrovňovou křižovatku Kaplice.

„Odvedeme tranzitní dopravu z Kaplice-nádraží, kde se u přejezdu tvoří kolony, a to místo není ani z hlediska dopravy ideální. A nejpozději příští rok v červenci bychom měli zprovoznit celý úsek dálnice D3 v Jihočeském kraji,“ přiblížil šéf ŘSD.

Postupy na dálnici i plán jejího dokončení až po Kaplici ještě letos přivítal i jihočeský hejtman Martin Kuba. „Mimoúrovňová křižovatka Kaplice bude sjíždět tam, kde jsme postavili obchvat Kaplice směrem na Blansko. Takže tím do sebe začnou komunikace zapadat. Poděkování všem, kteří se na tom podílí,“ pronesl.

V příštím roce tak už bude na jihočeské D3 zbývat jen úsek mezi Kaplicí a Nažidly. Ačkoli jej mají zprovoznit v červenci, do podzimu budou dokončovat odpočívku Suchdol, konkrétně její levou část ve směru od Rakouska. Nyní tudy totiž vede stávající silnice k hranicím. Pak už bude hotové všechno.

Dokončení D3 krok za krokem. Máme čtvrté územní rozhodnutí z pěti, chválí si ŘSD

Zatímco na jihu Čech se dálnice D3 dokončuje, ve středních Čechách se teprve stavby chystají. Mátl ujistil, že přípravy pokračují naplno. Snaží se na všechny úseky získat územní rozhodnutí, na dva už jej dokonce nepravomocně mají, a to konkrétně od Václavic po Voračice a od Voračic po Novou Hospodu. Na úsek od Pražského okruhu po Václavice by ho mohli získat do konce letošního června.

„Pokračují i další kroky, jsou zpracované dokumentace pro povolení stavby, naplno vykupujeme pozemky, už jich máme zhruba 50 procent vykoupených, takže stavba z hlediska přípravy jede naplno,“ pokračoval Mátl. Připomněl i tři průzkumné štoly na tunelech. Termíny prý stále platí a chtějí začít stavět na přelomu let 2028 a 2029.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem"

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Putin poručil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárů

Antonov An-2

Čeští parašutisté ji dobře znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k prvním seskokům mnoha generacím výsadkářů v civilu i v armádě. Rusové ho chtěli nahradit moderním...

Rožnov pod Radhoštěm připravuje sloučení základních škol

ilustrační snímek

Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku připravuje sloučení základních škol. Důvodem je nižší počet žáků na některých z nich. O konečné podobě spojení škol budou na...

15. dubna 2026  14:16,  aktualizováno  14:16

Ignorovaly se důkazy, řekl ÚS a vrátil spor Colloredů o lesy u Třebechovic na začátek

V pánské koupelně na zámku Opočno zjistíte, jak vypadala dobová hygiena na...

Ústavní soud v Brně ve středu vyhověl stížnosti Leonharda Josefa Colloredo-Mansfelda. Okresní soud v Hradci Králové se tak musí znovu zabývat restitučním sporem o lesy u Třebechovic pod Orebem. Jeho...

15. dubna 2026  15:22,  aktualizováno  15:57

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

15. dubna 2026  15:52

Pražané se učí uklízet chytře, jarní sezónu startují s novými Reuse pointy

15. dubna 2026  15:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vinobraní oslaví 800 let od založení Znojma. Při průvodu budou padat mince

Znojemské historické vinobraní (9. září 2023)

Znojemské historické vinobraní představuje oživení tradic, oslavu vína i bohatý kulturní program, v rámci nějž vystoupí řada známých umělců. Letos se na pódiu objeví třeba Pam Rabbit, Rybičky 48,...

15. dubna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Oveneckou ulicí v Praze 7 až do konce srpna neprojedete

15. dubna 2026  15:42

Lipová sází stovky stromů, na Chebsku tak obnovují sudetskou krajinu

Do sázení stromů v obci Stebnice se zapojilo zhruba deset dobrovolníků.

V Lipové na Chebsku obnovují aleje podél místních cest. Zdejší krajině se tak snaží vrátit ráz, jaký mělo původní pohraničí. Jen loni vysadili zdejší obyvatelé v okolí přibližně tisícovku listnatých...

15. dubna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Symbol sporu o D3 šel k zemi, ŘSD zbouralo motocentrum Bratránkových u Tábora

Těžká technika dokončuje demolici motocentra u dálnice D3 na okraji Tábora....

Symbol dlouholetého sporu, který omezoval provoz na dálnici D3. Tak označil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl motocentrum sourozenců Bratránkových u Tábora. Stavební...

15. dubna 2026  15:32

Bohumínské náměstí Svobody má příští rok oživit replika parní tramvaje

ilustrační snímek

Bohumín na Karvinsku chce příští rok umístit na náměstí Svobody repliku parní tramvaje z počátku 20. století. Součástí vozu s dobovým interiérem bude i menší...

15. dubna 2026  13:50,  aktualizováno  13:50

Vražedné běsnění na ubytovně. Invalidní důchodce ubodal muže desítkami ran

Policejní auto.

Osmačtyřicetiletý invalidní důchodce minulý týden ve čtvrtek podle obvinění policie ubodal desítkami ran o dvanáct let mladšího muže na znojemské ubytovně. Zadržený je ve vazbě, hrozí mu až 20 let...

15. dubna 2026  13:22,  aktualizováno  15:29

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Nechceme panely, ale přírodu. Uvažovaná elektrárna v Ralsku naráží na odpor

Studie Technické univerzity v Liberci se zabývala i možným dalším využitím...

Areál bývalého vojenského letiště v Ralsku dnes využívají především cyklisté, bruslaři a tamní aeroklub. Liberecký kraj chce ale na ploše vybudovat fotovoltaickou elektrárnu, která by zajistila...

15. dubna 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

CHKO Český les má novou rezervaci Dlouhá skála, žije tam rys či datlík

ilustrační snímek

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Český les má 19. přírodní rezervaci, Dlouhou skálu. Na 38 hektarech ji dnes vyhlásila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR...

15. dubna 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

