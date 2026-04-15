Přestože část dálnice bezprostředně u hranic bude hotová, řidiči po ní stále do Rakouska nedojedou. Chybět bude totiž přemostění hranice.
Jelikož rakouská strana plánuje svoji část dokončit až v letech 2031 nebo 2032, dávalo by Mátlovi smysl, aby most postavila ona. Po zprovoznění 3,5 kilometru dlouhého úseku se tak bude jezdit po provizorní silnici.
„Řidiči tak využijí prakticky celý úsek dálnice, nebudou sjíždět na Dolní Dvořiště, ale pomocí provizorního napojení dojedou de facto přímo na silnici na rakouské hranici,“ popsal.
O postupu prací na rakouské straně jednal i ministr dopravy Ivan Bednárik se svým rakouským protějškem. „Budeme muset čekat na rakouskou rychlostní silnici S10. Rakouský ministr říkal, že bude dělat všechno pro to, aby dodrželi termíny a dodělali poslední úsek. Bude tam ještě diskuse, jak se napojíme a kdo zaplatí kterou část,“ nastínil na stavbě.
Generální ředitel silničářů rovněž připomněl problémy v oblasti ekologie, kterým u hranic museli čelit a jistě se nevyhnou ani Rakousku. Měli tam zásadní potíže s perlorodkou či odváděním vod do řeky Malše. Doplnil, že na rakouské straně nyní pokračuje proces EIA.
Mátl zároveň připomněl i stavbu kruhového objezdu u Kaplice na silnici I/3. Řidiči by tam z dálnice měli sjíždět už letos v listopadu po zprovoznění 5,8 kilometru dlouhého úseku z Kaplice-nádraží po mimoúrovňovou křižovatku Kaplice.
„Odvedeme tranzitní dopravu z Kaplice-nádraží, kde se u přejezdu tvoří kolony, a to místo není ani z hlediska dopravy ideální. A nejpozději příští rok v červenci bychom měli zprovoznit celý úsek dálnice D3 v Jihočeském kraji,“ přiblížil šéf ŘSD.
Postupy na dálnici i plán jejího dokončení až po Kaplici ještě letos přivítal i jihočeský hejtman Martin Kuba. „Mimoúrovňová křižovatka Kaplice bude sjíždět tam, kde jsme postavili obchvat Kaplice směrem na Blansko. Takže tím do sebe začnou komunikace zapadat. Poděkování všem, kteří se na tom podílí,“ pronesl.
V příštím roce tak už bude na jihočeské D3 zbývat jen úsek mezi Kaplicí a Nažidly. Ačkoli jej mají zprovoznit v červenci, do podzimu budou dokončovat odpočívku Suchdol, konkrétně její levou část ve směru od Rakouska. Nyní tudy totiž vede stávající silnice k hranicím. Pak už bude hotové všechno.
Zatímco na jihu Čech se dálnice D3 dokončuje, ve středních Čechách se teprve stavby chystají. Mátl ujistil, že přípravy pokračují naplno. Snaží se na všechny úseky získat územní rozhodnutí, na dva už jej dokonce nepravomocně mají, a to konkrétně od Václavic po Voračice a od Voračic po Novou Hospodu. Na úsek od Pražského okruhu po Václavice by ho mohli získat do konce letošního června.
„Pokračují i další kroky, jsou zpracované dokumentace pro povolení stavby, naplno vykupujeme pozemky, už jich máme zhruba 50 procent vykoupených, takže stavba z hlediska přípravy jede naplno,“ pokračoval Mátl. Připomněl i tři průzkumné štoly na tunelech. Termíny prý stále platí a chtějí začít stavět na přelomu let 2028 a 2029.