Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní se zhotovitelem řeší, na čí straně k prodlení došlo. „Částečně určitě na straně objednatele, ale myslíme si, že z velké části i na straně zhotovitele,“ uvedl Mátl. Nyní se SSÚD poblíž Borku dokončuje. Stavební práce už jsou prakticky hotové a nyní se bude řešit vybavení.
Kdy se tedy středisko u Borku začne starat o dálnici D3?
Nyní je ve fázi dokončování a v příštím roce bude připravené obsluhovat dálnici. Tuto zimu budou stále dělat Chotoviny, máme ještě detašované pracoviště v Libníči na Českobudějovicku. Je to vymyšlené tak, že jsme schopní dálnici obsloužit až sem ke Kaplici. Na druhou stranu ta situace příjemná není, ale stalo se.
Bavíme se u příležitosti otevření dalšího úseku dálnice. Co ještě chybí na jihu Čech?
Zbývá nám dostavět posledních šest kilometrů, na kterých nyní pracujeme. Oficiální termín jejich zprovoznění je 13. července příštího roku. Stále tu máme takové to nepříjemné údolíčko u Nažidel, kde došlo k nehodě autobusu. Zhotovitele čeká ještě velký kus práce na dodělání zejména dvou velkých estakád, ale vše směřuje k tomu, že v červenci 2027 bude dálnice D3 na jihu Čech hotová kompletně.
Platí ale dál, že do října budete dodělávat odpočívku Suchdol?
Ano, zhruba do října se bude dodělávat levá polovina odpočívky, zejména z toho důvodu, že dnes přes ni vede silnice I/3. Až spustíme provoz na dálnici, vybouráme stávající silnici a odpočívku dostavíme. Bude moderní, nabídne zázemí pro řidiče, čerpací stanici, restauraci, odpočinkové plochy i dětské hřiště. Na levé straně vznikne i takzvaný vítací objekt, který bude specializovaný pro zahraniční řidiče, kteří přijíždějí do České republiky. Najdou tam veškeré informace, budou si moct koupit dálniční známku, případně zařídit mýto pro kamiony.
Odpočívky obce často ve svých katastrech nechtějí. Řešili jste to i u Suchdola?
Problém byl i tady. Osobně jsem byl u projednávání, byly tu různé návrhy a řešili jsme to velmi složitě. Umístění i této odpočívky Suchdol skutečně přineslo obrovské trable a jsem rád, že jsme nakonec našli optimální řešení a že ta odpočívka nejen vznikla, ale že bude i velká.
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Proč vlastně obce odpočívky odmítají?
Jedním z důvodů je světelný smog, že osvětlují krajinu a ničí ji to. Když tam parkují kamiony, tak se také bojí zahraničních řidičů a kriminality. A obecně potom zátěže, například hluku, protože vozidla si topí přes noc a kvůli tomu hučí. To jsou takové největší výhrady, ale myslím si, že už jsou zbytečné, protože se odpočívky staví v úplně jiné kvalitě než třeba v 90. letech. Kriminalita nehrozí a světelný smog i hluk se snažíme chránit třeba valy a protihlukovými stěnami.
Jihočeská D3 bude hotová, ale co dál? Spoustu lidí asi zajímá, co bude i ve středních Čechách.
Tam nyní děláme průzkumné štoly na třech tunelech. Aktuálně jsme ve fázi přípravy, která bude nejsložitější, získat veškerá povolení a vykoupit všechny pozemky. Na celé té trase 59 kilometrů vykupujeme, v letošním roce bychom chtěli mít vykoupených zhruba 70 procent pozemků a postupně začneme žádat o povolení záměru. Víme ale, že proti této stavbě je dlouhodobě odpor, takže očekáváme, že přijdou odvolání. Už ale využijeme novely stavebního zákona, takže de facto nebudou odvolací procesy, ale dá se očekávat soud o to samotné povolení.
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Takže jaký je výhled ve Středočeském kraji?
Věřím, že to zvládneme a do dvou let bychom chtěli zahájit výstavbu celé délky středočeské dálnice. Pořád si myslím, že dokončení v roce 2032 je reálné, ale bude záležet, jak se nám podaří zvládnout povolovací procesy, zda nedojde ke zrušení povolení záměru soudem. Pokud ne, tak si myslím, že termín 2032, 2033 je reálný. Uvidíme také, jak se budou práce dařit, víme, že úseky budou velmi komplikované. Je tam řada tunelů, most přes Sázavu, takže předpokládáme, že skutečně se to bude čtyři nebo pět let stavět.
A na druhou stranu do Rakouska?
Původní plán zatím platí. Poměrně intenzivně jednáme s Rakouskem a společností Asfinag o tom, kdo postaví ten hraniční most. Předpokládáme, že by to měla být rakouská strana, taková je předběžná dohoda. Oni se ale v tuto chvíli nacházejí v procesu EIA, takže až začnou projektovat, tak se budeme bavit o detailech. V tuto chvíli se ale chceme domluvit na tom, že hraniční most bude investicí Rakouska, aby se to napojilo na jejich těleso.