Na stavbu D3 vytekly fekálie, dodavatelé bez povolení přečerpávali splašky

Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že při budování plánované přeložky kanalizace na stavbě dálnice D3 u tunelu Pohůrka v Českých Budějovicích došlo k porušení potrubí a do stavby začalo vytékat množství fekálií. Obyvatelé z okolí tvrdí, že problém trvá dlouho a zápach ze stavby cítí už týdny. Čevak odpoledne oznámil, že dodavatelé stavby dálnice bez povolení přečerpávali splašky do vodní nádrže a tu dále vypouštěli do kanalizace.