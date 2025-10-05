„Odhaduji to tak na devadesát procent řidičů, kteří jedou 140 až 150. Sám jsem úsek projel zvýšenou rychlostí. Jede se dobře, provoz je plynulý a nijak hustý,“ hlásil přímo z D3 v neděli ráno reportér iDNES.cz
Vyšší rychlost je na 47 kilometrech dálnice D3 povolená pouze tehdy, když to dovolí počasí, viditelnost a hustota provozu. Pokud se podmínky zhorší, systém k zajištění bezpečnosti rychlostní limit automaticky sníží.
„Vybraný úsek dálnice D3 je pro tento účel vybavený proměnným dopravním značením, aby bylo možné rychlost upravit podle aktuálních podmínek. Zkušební provoz nám ukáže, jak tento systém funguje v praxi a jak ovlivní plynulost a bezpečnost provozu na dálnici,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.
Zkušební režim umožňující jet rychlostí až 150 km/h je zavedený na dálnici D3 mezi exity 84 Planá nad Lužnicí a 131 Úsilné. Na ostatních úsecích dálnic platí limit 130 km/h.
„Rychlostní limity jsou aktualizované v reálném čase podle dat z meteorologických stanic, kamer, senzorů a dopravních systémů. Nad fungováním systému dohlíží Národní dopravní informační centrum Ředitelství silnic a dálnic,“ uvedl dále ministr Kupka.
Pilotní režim potrvá minimálně půl roku. Ministerstvo dopravy následně na základě vyhodnocení sesbíraných dat rozhodne, zda se podobný model může rozšířit i na další úseky dálnic. Vyhodnocení bude zahrnovat nejen dopravní data, ale i zpětnou vazbu od řidičů a policie, která bude v daném úseku provádět dohled nad bezpečností silničního provozu.
Možnost zvýšit rychlost až na 150 km/h na vybraných úsecích dálnic přinesla novela zákona o silničním provozu, která upravila od roku 2024 i bodový systém.
Instalace 42 dopravních značek i s doprovodnými úpravami stála přes 54 milionů korun. Dopravní experti systém kritizují s tím, že značky měly být digitální, ministr Kupka tvrdí, že takové řešení by stálo desetkrát tolik.
Ředitelství silnic a dálnic si vypočítalo několik variant, kolik budou dopravní značky stát: ty nejlevnější – obyčejné plechové – šest milionů korun, proměnné bez ochranných svodidel 22 milionů, se svodidly o čtyřicet milionů korun více a nejmodernější digitální pak půl miliardy.
„Samotné značky vyšly na 7,3 milionu korun. Ostatní náklady si vyžádaly stavební úpravy, datové a kabelové vedení, dopravní opatření po dobu provádění stavebních prací. Další dálniční úsek je teď vybavený potřebnou infrastrukturou. Značky umožní také rychlost snižovat. Výměna za diodové bude kdykoli možná,“ řekl Kupka.
