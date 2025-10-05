První den na D3 s vyšší rychlostí: Stopadesátkou frčí skoro všichni

Lukáš Marek
  10:42
Od nedělního rána začaly mezi Planou nad Lužnicí na Táborsku a Úsilným u Českých Budějovic fungovat dopravní značky, které řidičům umožňují jet rychlostí až 150 kilometrů za hodinu. Ministerstvo dopravy tak spustilo pilotní projekt, na kterém si chce ověřit, zda lze na nových a moderních úsecích dálnic bezpečně zvýšit rychlost. Velká většina řidičů okamžitě začala zvýšenou rychlost využívat, jak se na místě přesvědčil redaktor iDNES.cz.

„Odhaduji to tak na devadesát procent řidičů, kteří jedou 140 až 150. Sám jsem úsek projel zvýšenou rychlostí. Jede se dobře, provoz je plynulý a nijak hustý,“ hlásil přímo z D3 v neděli ráno reportér iDNES.cz

Vyšší rychlost je na 47 kilometrech dálnice D3 povolená pouze tehdy, když to dovolí počasí, viditelnost a hustota provozu. Pokud se podmínky zhorší, systém k zajištění bezpečnosti rychlostní limit automaticky sníží.

„Vybraný úsek dálnice D3 je pro tento účel vybavený proměnným dopravním značením, aby bylo možné rychlost upravit podle aktuálních podmínek. Zkušební provoz nám ukáže, jak tento systém funguje v praxi a jak ovlivní plynulost a bezpečnost provozu na dálnici,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka.

Zkušební režim umožňující jet rychlostí až 150 km/h je zavedený na dálnici D3 mezi exity 84 Planá nad Lužnicí a 131 Úsilné. Na ostatních úsecích dálnic platí limit 130 km/h.

Nová rychlost, staré značky. Na úseku se stopadesátkou nebude digitální značení

„Rychlostní limity jsou aktualizované v reálném čase podle dat z meteorologických stanic, kamer, senzorů a dopravních systémů. Nad fungováním systému dohlíží Národní dopravní informační centrum Ředitelství silnic a dálnic,“ uvedl dále ministr Kupka.

Pilotní režim potrvá minimálně půl roku. Ministerstvo dopravy následně na základě vyhodnocení sesbíraných dat rozhodne, zda se podobný model může rozšířit i na další úseky dálnic. Vyhodnocení bude zahrnovat nejen dopravní data, ale i zpětnou vazbu od řidičů a policie, která bude v daném úseku provádět dohled nad bezpečností silničního provozu.

Možnost zvýšit rychlost až na 150 km/h na vybraných úsecích dálnic přinesla novela zákona o silničním provozu, která upravila od roku 2024 i bodový systém.

Instalace 42 dopravních značek i s doprovodnými úpravami stála přes 54 milionů korun. Dopravní experti systém kritizují s tím, že značky měly být digitální, ministr Kupka tvrdí, že takové řešení by stálo desetkrát tolik.

Ředitelství silnic a dálnic si vypočítalo několik variant, kolik budou dopravní značky stát: ty nejlevnější – obyčejné plechové – šest milionů korun, proměnné bez ochranných svodidel 22 milionů, se svodidly o čtyřicet milionů korun více a nejmodernější digitální pak půl miliardy.

Rychlostí 150 km/h pojedou řidiči po D3 už na podzim. Naženou asi tři minuty

„Samotné značky vyšly na 7,3 milionu korun. Ostatní náklady si vyžádaly stavební úpravy, datové a kabelové vedení, dopravní opatření po dobu provádění stavebních prací. Další dálniční úsek je teď vybavený potřebnou infrastrukturou. Značky umožní také rychlost snižovat. Výměna za diodové bude kdykoli možná,“ řekl Kupka.

Otázky a odpovědi

Kdy uvidím na značce 150 km/h?
Hodnota 150 km/h se zobrazí pouze tehdy, když budou splněné všechny podmínky: suchá vozovka, dobrá viditelnost, nízká intenzita provozu a žádné mimořádné události. Pokud se podmínky změní, systém okamžitě přepne na nižší rychlostní limit.

Mohu jet 150 km/h, když značka neukazuje žádný rychlostní limit?
Ne. V případě že značka neukazuje rychlostní limit 150 km/h, ale značka je šedá, platí režim obecné úpravy v provozu, tedy zákonný limit maximální rychlosti na dálnicích 130 km/h. Nedodržení tohoto pravidla je přestupkem a může být sankcionováno.

Jak se dozvím, že se rychlost změnila?
Na úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným u Českých Budějovic je dohromady 42 proměnných dopravních značek. Možnost využít vyšší rychlost je pouze v případě, že značka zobrazí nejvyšší dovolenou rychlost „150“. Pokud na značkách není žádný číselný údaj, platí režim obecné úpravy provozu, tedy nejvyšší rychlost 130 km/h. Ve třetím případě může značka zobrazit snížený rychlostní limit na 100 km/h.

Co když prší nebo je hustý provoz?
V případě deště, snížené viditelnosti nebo výskytu kolon systém sníží rychlostní limit na 100 km/h. Cílem je minimalizovat riziko nehod a zajistit plynulost dopravy. Řidiči se mají řídit nejen proměnnými značkami, ale také přizpůsobit svou jízdu aktuálním povětrnostním podmínkám.

Jak dlouho bude test trvat?
Pilotní režim je naplánován minimálně na šest měsíců. Po jeho ukončení bude provedeno vyhodnocení, které zahrne analýzu dopravních dat, nehodovosti a zkušeností z provozu. Na základě těchto výsledků se rozhodne, zda bude režim rozšířen na další úseky.

Bude vyšší rychlost bezpečná?
Bezpečnost je hlavní prioritou. Proto je režim řízen dynamicky a povolení vyšší rychlosti je možné jen za ideálních podmínek. Policie ČR bude v úseku přítomna a bude provádět dohled nad dodržováním pravidel.

Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Od neděle 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými Budějovicemi a Planou nad Lužnicí rychlostí až 150 km/h. (5. října 2025)
Na dálnici D3 mezi Planou nad Lužnicí a Českými Budějovicemi už mohou řidiči jezdit 150 km/h. (5. října 2025)
Od neděle 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými Budějovicemi a Planou nad Lužnicí rychlostí až 150 km/h. V pozadí ke hora Kleť. (5. října 2025)
Na dálnici D3 v úseku mezi Táborem a Českými Budějovicemi silničáři zvedli jako na prvním místě v republice nejvyšší povolenou rychlost na 150 kilometrů v hodině. Pořídili kvůli tomu nové dopravní značky, které ale nejsou digitální a umožňují tak zobrazit jen tři údaje. (15. srpna 2025)
12 fotografií

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025 aktuálně: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Lidé na severu Jesenicka nechtějí větrníky, na Olomoucku ano

Dvě těsná referenda podporující zvažované projekty větrných elektráren a výstavby sociálních bytů, k tomu další plebiscity se zápornými stanovisky většiny zúčastněných voličů týkající se rovněž...

5. října 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Volby 2025 aktuálně: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

5. října 2025  12:22

Do Poslanecké sněmovny míří za Olomoucký kraj matadoři i zcela nové tváře

Do Poslanecké sněmovny se po letošních volbách v Olomouckém kraji vrátí šest stávajících poslanců, jejich řady doplní sedm nových tváří. Své posty ve funkci ve...

5. října 2025  10:41,  aktualizováno  10:41

V pěti krkonošských střediscích opět jednoznačně vyhrála koalice Spolu

Sněmovní volby v pěti horských střediscích středních a východních Krkonoš opět jednoznačně vyhrála koalice Spolu. Hnutí ANO, které volby vyhrálo...

5. října 2025  10:29,  aktualizováno  10:29

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Policie pátrá po dvanáctiletém chlapci z Pardubic. Nepřišel domů a nemá mobil

Policisté v Pardubickém kraji pátrají po dvanáctiletém Davidu Liškovi. V sobotu odpoledne odešel z domu a nevrátil se. Mobil u sebe nemá. S rozpoznáním chlapce by mohla pomoci výrazná piha vlevo od...

5. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Praha ve volbách. Pamatujete na Stranu přátel piva? A na „důchodce“, jejichž lídr snědl potemníka?

Je to už spíše jen pro dobré pamětníky. Jste schopní ti z vás, kteří jste šli k letošním volbám v Praze poprvé, jak vypadaly výsledky v hlavním městě od roku 1990? Vydejte se s námi na takovou malou...

5. října 2025  11:59

Lidé už nechtěli přihlížet dění, které tu do teď bylo, říká nově zvolená Volfová

Povolební sčítání hlasů sledovala v sobotu po boku hlavních představitelů ANO ve volebním štábu v Praze. Večer se ale vrátila oslavit úspěch do České Lípy, kterou vede jako starostka druhé volební...

5. října 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Plzeň koupí do své kolekce umění Artotéky 12 výtvarných děl za 140.000 Kč

O 12 děl od sedmi autorů se letos rozroste plzeňská městská sbírka umění Artotéka. Město svou výtvarnou kolekci buduje od roku 1996 a každoročně ji doplňuje o...

5. října 2025  10:15,  aktualizováno  10:15

ODS má na jihu Čech jen jednoho poslance, je to nejméně od roku 2017

Občanští demokraté z jihu Čech budou mít ve Sněmovně pouze jednoho poslance. Jedná se o nejhorší výsledek strany od voleb do dolní komory Parlamentu z roku...

5. října 2025  9:58,  aktualizováno  9:58

Na dálnici D3 mezi Planou a Úsilným mohou řidiči zkušebně jezdit až 150 km/h

Řidiči mohou ode dneška jezdit na dálnici D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným 150 km/h. Úsek je dlouhý 47 kilometrů. Pilotní projekt, který má ověřit, zda lze...

5. října 2025  9:47,  aktualizováno  10:16

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Poplach na letišti v Praze. Z Terminálu 2 se musely evakuovat stovky lidí

Na Letišti Václava Havla v Praze se odehrála dramatická událost. Stovky cestujících se musely kvůli vyhlášenému poplachu evakuovat z druhého terminálu, který je určen pro lety do zemí Schengenského...

5. října 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Nejstarším moravskoslezským poslancem je opět Jan Síla, průměrný věk klesl

Nejstarším moravskoslezským poslancem je letos stejně jako před čtyřmi lety pětasedmdesátiletý lékař Jan Síla z SPD, který se ale po letošních volbách stal i...

5. října 2025  9:35,  aktualizováno  10:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.