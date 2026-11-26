U Kaplice na nové mimoúrovňové křižovatce se dnes silničáři a politici sjíždějí na osmou ráno, nový úsek dálnice by tak mohl být v provozu už dopoledne. Jakmile se tak stane, řidičům se zase o něco lépe a bezpečněji pojede ve směru od českých Budějovic k rakouským hranicím či naopak.
Tato etapa dálnice u Kaplice nahradí současnou silnici I/3 a pomůže snížit dopravu v obcích Hubenov a kolem města Kaplice. Součástí stavby je například devět mostů a mimoúrovňová křižovatka v Kaplici.
K dokončení celé dálnice v Jihočeském kraji tak zbývá posledních více než šest kilometrů. „Druhá etapa dálnice do Nažidel a poslední část jihočeské dálnice D3 bude dokončená příští rok v létě,“ doplnil Adam Koloušek, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). U tohoto úseku vzniká také oboustranná odpočívka Suchdol s 275 parkovacími místy pro osobní auta, 215 pro nákladní vozy a dalšími stáními pro autobusy a karavany.
Už od letošního léta je pak v provozu krátký úsek přímo u hranic kolem Dolního Dvořiště, je dlouhý 3,2 kilometru.
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Brzy tedy bude možné jet po dálnici D3 od středočeského Mezna až na hranici. Celou dálnici D3, tedy i se středočeskou částí, chce ŘSD dokončit do roku 2032. Ve středních Čechách se nyní dělají například průzkumné štoly pro budoucí tunely. Celkem bude D3 po dokončení měřit zhruba 170 kilometrů. Aktuálně má přes 100 kilometrů.
Rakušané také staví
V létě 2027 pokročí také na rakouské straně výstavba rychlostní silnice S10, která v budoucnosti naváže přímo na D3. Dnes zatím končí u Freistadtu, což je přibližně 15 kilometrů od české hranice.
Nyní se v Rakousku staví přibližně sedmikilometrový úsek s kilometrovým tunelem u obce Vierzehn. Po jeho dokončení příští léto bude zbývat ještě devět kilometrů, rakouský správce dálnic Asfinag by tam mohl začít stavět v roce 2029 a hotovo má být o tři roky později.
První úsek je starý už 35 let
Jen opravdoví pamětníci si ještě vzpomenou, kdy vlastně začala stavba dálnice D3. Vždyť první část budoucí dálnice začala sloužit řidičům už 30. června 1991, tedy před 35 lety. Tehdy to byl obchvat Tábora, který krátce nato prodloužili ke Stoklasné Lhotě a následně doplnili na čtyřpruhové uspořádání.
Hodně zlomové bylo například otevření úseku dlouhého 25 kilometrů mezi Táborem a Veselím nad Lužnicí, toho se řidiči dočkali v roce 2013. To už D3 fungovala opačným směrem také k Meznu. Postupně se pak prodlužovala směrem k Českým Budějovicím, kde skončila u Borku.
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Další dlouhý úsek se povedlo otevřít před dvěma lety ještě před vánočními svátky. Bylo to celkem 28 kilometrů až ke Kaplici-nádraží. Součástí byl také obchvat Českých Budějovic, což velmi pomohlo dopravě v krajském městě, hlavně na Dlouhé louce. Zajímavostí je kilometrový tunel Pohůrka na okraji Budějovic, jehož stavbu provázely velké problémy. Bylo nutné měnit technologie kvůli problémům s prosakující vodou.