Půlka dálnice D3 u hranic s Rakouskem je hotová, zatím se tam jezdí osmdesátkou

Lukáš Marek
  14:12aktualizováno  14:12
Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo v pátek po poledni v omezeném režimu první polovinu dálnice D3 v úseku Nažidla – Dolní Dvořiště u hranic s Rakouskem. Kompletně hotovo tady bude nejpozději příští rok v létě. Celá jihočeská část D3 pak má být dokončena do jara roku 2027.

Stavba dálnice D3 v jihočeském kraji dnes postoupila do další fáze. Řidiči začali využívat nový úsek u Dolního Dvořiště dlouhý 3,5 kilometru. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tam spustilo provoz v jednu hodinu odpoledne. Zatím pouze v jednom pruhu pro každý směr a s maximální rychlosti 80 km/h.

„Převádíme dopravu. Nyní se zhotovitel přesune na vedlejší silnici první třídy I/3, kterou postupně promění také na dálnici. Hotovo bychom zde měli mít příští rok v létě. Jak se to bude blížit, tak budeme termín upřesňovat,“ uvedl na místě stavby mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

V pátek dopoledne se u Dolního Dvořiště připravovalo vše pro to, aby se mohla část D3 otevřít pro auta. (29. srpna 2025)
„Na stávající silnici I/3 budeme frézovat, zlepšovat podloží a zároveň budeme stavět dva dálniční mosty, které jsou součástí tohoto úseku,“ navázal Pavel Fišar, ředitel výstavby ze společnosti Swietelsky.

Jan Rýdl také připomněl, že rozestavěný je i úsek D3 Kaplice, nádraží – Nažidla, kam se bude doprava postupně pouštět ke konci roku 2026. V prvním čtvrtletí roku 2027 by pak měla být kompletně v provozu celá jihočeská část dálnice D3.

Další termín. Středočeská část dálnice D3 se má stavět v roce 2028

Postupuje i příprava středočeské části D3, kde se bude stavět všech 57 kilometrů najednou. Stát tam chce mít hotovo v roce 2031 a očekává, že za vybudování zaplatí minimálně přes 50 miliard korun.

„Už dnes tam provádíme stavbu průzkumné štoly v místě, kde bude stát dálniční tunel Kamenná Vrata o délce téměř 1 700 metrů,“ upozornil na aktuální zajímavost Rýdl.

NSS zrušil pokutu 150.000 Kč pro Prahu 1 od ÚOHS za dodatky ke smlouvě

