Projekt dostavby D4 míří k arbitráži. Kvůli sporu o geologické údaje

Autor: ČTK, iDNES.cz
  17:12aktualizováno  17:12
Projekt dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem míří k arbitráži kvůli sporu o nároky francouzského koncesionáře Via Salis (skupiny Vinci a Meridiam). Koncesionář se na Rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře obrátil poté, co ministerstvo dopravy odmítlo jeho finanční požadavek.
Motoristé se dnes dočkali otevření dalšího úseku dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. (17. prosince 2024) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

V projektu spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP) sdružení Via Salis postavilo či zrekonstruovalo 48 kilometrů D4, které jsou v provozu od loňského prosince.

Podle ministerstva dopravy je zahájení arbitráže důsledkem nevyřešeného sporu o geologické údaje poskytnuté před uzavřením smlouvy. Podle serveru Zdopravy, který o tom dnes informoval, je požadovaná částka miliarda korun, mluvčí ministerstva František Jemelka však sdělil, že je nižší.

„Po odmítnutí nároku Nezávislým dozorem probíhala jednání až do konce letošního června, kdy koncesionář zahájil arbitráž. Ministerstvo dopravy bude hájit zájmy státu, přičemž arbitráž probíhá u Rozhodčího soudu při Mezinárodní obchodní komoře (ICC). Požadovaná částka je nižší než uváděná v médiích,“ sdělil mluvčí Jemelka.

Co je arbitráž

Způsob řešení sporů mimo běžné soudy, kdy nezávislí rozhodci rozhodují o nárocích stran na základě předložených důkazů a smluv. Je rychlejší a flexibilnější než klasické soudní řízení a její rozhodnutí je právně závazné.

Doplnil, že se ministerstvo nebude k věci dále vyjadřovat. Zdůraznil však, že spor nijak neovlivnil dokončení dálnice D4 a ani neovlivní její provoz.

„Arbitráž byla ze strany koncesionáře podána a týká se požadavku na úhradu nákladů zhotovitele souvisejících s rozdílnou geologií. Proces probíhá v souladu s koncesní smlouvou za účasti objednatele, koncesionáře a zhotovitele. Vzhledem k povaze věci nemůžeme k probíhajícímu arbitrážnímu řízení poskytnout podrobnější informace,“ sdělila serveru Zdopravy mluvčí Via Salis Daniela Pedret.

Sdružení Via Salis novou část dálnice postavilo za 43 měsíců, během nichž vybudovalo 32 kilometrů nové komunikace a dalších 16 kilometrů starších úseků opravilo. Firma Via Salis Operations se má 25 let starat o její provoz. Má plnou zodpovědnost za provoz, monitoring, správu a údržbu dálnice.

Řidičům se otevřel nový úsek D4. Cestu z Prahy do Písku zkrátí o desítky minut

Stát zůstává majitelem infrastruktury a dálnici do své správy převezme v roce 2049. Stát by měl společnosti postupně splatit 17,8 miliardy korun jako takzvanou platbu za dostupnost.

Jde o první dopravní projekt, který v Česku vznikl spoluprací soukromého a veřejného sektoru. V současnosti stát připravuje výběr koncesionáře pro stavbu úseku dálnice D35 mezi Opatovcem na Svitavsku a Mohelnicí na Šumpersku. Připravují se i PPP projekty na železnici, mimo jiné při modernizaci trati na pražské Letiště Václava Havla.

17. prosince 2024

Projekt dostavby D4 míří k arbitráži. Kvůli sporu o geologické údaje

Projekt dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem míří k arbitráži kvůli sporu o nároky francouzského koncesionáře Via Salis (skupiny Vinci a Meridiam). Koncesionář se na Rozhodčí soud při Mezinárodní...

8. října 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

