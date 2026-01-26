Silničáři varují před ledovkou, u Tábora už kvůli ní havarovalo několik aut

Autor: iDNES.cz, ČTK
  6:42aktualizováno  8:25
Silničáři varují řidiče na jihu Čech před ledovkou. Na silnicích se tvoří náledí zejména na Českokrumlovsku, Prachaticku, Písecku a Strakonicku. Silnice jsou všechny sjízdné, ale řidiči by měli být opatrní, řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Vlastimil Zikmund. Kvůli nehodě na náledí byla uzavřena dálnice D3 u Tábora, kde havarovalo několik aut. Po sedmé hodině byl provoz obnoven. Nyní je úsek opět zavřený z důvodu odklízení následků nehody.
Fotogalerie2

Na dálnici D3 na Táborsku se srazila dvě osobní a jedno nákladní auto. (26. ledna 2026) | foto: Policie ČR

Dálnice D3 ve směru na Prahu byla u Tábora kvůli nehodě několika aut přes dvě hodiny uzavřená. Kolem 6:50 byl provoz obnoven jedním jízdním pruhem, po 7:10 byla dálnice již plně zprůjezdněna.

„Dálnice je již plně průjezdná. Nadále ale platí upozornění pro řidiče, aby jeli s maximální opatrností, neboť jsou silnice v Plzeňském kraji stále špatně sjízdné,“ uvedli policisté na síti X.

Na dálnici D3 na Táborsku se srazila dvě osobní a jedno nákladní auto. (26. ledna 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Nehoda se stala po 4:00 kolem 75. kilometru, podle informací policie se srazila dvě osobní auta a jedno nákladní. Dálnice byla podle NDIC uzavřená mezi sjezdy na Čekanice a Chotoviny a tvořila se kolona.

„V důsledku nehody byl opět uzavřen 76. km D3 ve směru na Prahu. Během 30 minut bude dálnice průjezdná,“ informovala policie na síti X krátce po osmé hodině. „Důvodem je odstraňování následku havárie, kdy se srazila dvě osobní a jedno nákladní auto,“ doplnila pro ČTK jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje i zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských kriminalistů Jiřího Markoviče. Jak ale herec popsal pro několik médií, návrat to nebyl jen herecký, ale i...

Silničáři varují před ledovkou, u Tábora už kvůli ní havarovalo několik aut

Na dálnici D3 na Táborsku se srazila dvě osobní a jedno nákladní auto. (26....

Silničáři varují řidiče na jihu Čech před ledovkou. Na silnicích se tvoří náledí zejména na Českokrumlovsku, Prachaticku, Písecku a Strakonicku. Silnice jsou všechny sjízdné, ale řidiči by měli být...

26. ledna 2026  6:42,  aktualizováno  8:25

Mostecký Taxík Maxík mohou nově využít lidé už od 65 let

Mostecký taxík pro seniory a zdravotně znevýhodněné obyvatele.

Mostecký Taxík Maxík, zvýhodněná dopravní služba pro seniory a zdravotně postižené, se rozšiřuje.

26. ledna 2026  7:59

Lanovka vedoucí na Komáří vížku bude téměř tři měsíce uzavřena

Horní stanice lanovky na Komáří vížku. (listopad 2025)

Za uzavírkou stojí oprava budov obou stanic.

26. ledna 2026  7:59

Meteorologové odvolali smogovou situaci v Moravskoslezském kraji, pomohl déšť

Smog trápí Moravskoslezský kraj. Na snímku situace v městském obvodu Slezská...

Meteorologové odvolali v noci na pondělí smogovou situaci v Moravskoslezském kraji. Rozptylové podmínky zlepšil nedělní déšť, který částečně pomohl vyplachovat prachové částice z ovzduší. Na síti X o...

26. ledna 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Senior taxi v Žatci zdražuje jízdu na 30 korun

Zpráva z vašeho okresu

O 10 korun víc budou od 1. února platit obyvatelé Žatce starší 65 let, kteří budou chtít využít službu Senior Taxi. Zatímco nyní je jedna jízda stojí 20 korun, nově to bude 30 korun.

26. ledna 2026  6:59

Česko nebude zálohovat PET lahve ani plechovky, vláda vsadila na třídění odpadu

Zálohomat v prodejně Kaufland v pražské Michli (16. ledna 2025)

Polsko. Německo. Rakousko. Slovensko. Hranice České republiky už teď fyzicky nepřekročíte, aniž byste se ocitli v zemi, kde nelze vrátit petky nebo plechovky od pití za peníze. Mnohaleté úsilí...

26. ledna 2026  6:03

Část toku řeky Bíliny na Chomutovsku se vrátí z trubek do volné krajiny

Část řeky Bíliny se vrátí do přírodního koryta. Na hranici okresů Most a...

Řeka Bílina se v úseku mezi Chomutovem a Mostem vrátí do volné krajiny. V současnosti protéká čtveřicí trubek, kam byla v 80. letech svedena kvůli těžbě uhlí. Správce toku, Povodí Ohře, nyní...

26. ledna 2026  5:59

Seniory v Lovosicích nově sveze Taxík Maxík

Zpráva z vašeho okresu

Lovosická služba Senior Taxi pokračuje od ledna jako Taxík Maxík.

26. ledna 2026  5:59

Pobočka pošty v Chabařovicích dočasně mění provozní dobu

Česká pošta. ilustrační snímek

Pobočka pošty Partner na Husově náměstí v Chabařovicích na Ústecku bude mít z provozních důvodů ve dnech 2. až 13. února změněnou otevírací dobu.

26. ledna 2026  5:59

Ve dvou rumburských ulicích jsou nové kamery

Ilustrační snímek

V Rumburku přibyly dvě nové kamery, na pořádek dohlížejí v ulicích U Jiskry a Vrchlického.

26. ledna 2026  4:59

Přečkala války i změny režimů. Schindlerova pletárna plete už skoro dvě století

Martin Veselík, majitel Schindlerovy pletárny

V Krásné Lípě na Děčínsku stojí tovární budova, která v sobě nese víc než jen průmyslovou minulost regionu. Schindlerova pletárna je výjimečná tím, že funguje nepřetržitě už od roku 1854 – tedy více...

26. ledna 2026,  aktualizováno 

Z ajťáka úspěšným truhlářem. Podnikatel zachránil upadající podnik

Michal Navrátil, ředitel fabriky Dřevodílo.

Jedenačtyřicetiletý Michal Navrátil pracoval dříve jako ajťák, dokonce měl i svou IT firmu. Před zhruba deseti lety ale přesedlal k truhlařině. Spojením řemesla a svých manažerských dovedností...

26. ledna 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.