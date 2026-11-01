„Bylo to těžké utkání. Chtěli jsme do toho dobře vstoupit, což si myslím, že se nám i povedlo. Ale potom jsme na nějakou chvíli možná trochu polevili. Děčín byl v první čtvrtině lepším týmem a vypracoval si nějaké vedení. Podařilo se nám to do poločasu srovnat,“ hodnotil asistent píseckého trenéra Matěj Mach.
„Rozhodovaly detaily, ale ve druhém poločase jsme přitlačili na obranné polovině. Skvěle jsme bránili, což bylo podpořeno hlavně ve třetí čtvrtině skvělým rychlým protiútokem. Dostali jsme se až do téměř dvacetibodového vedení, které se nám nakonec podařilo udržet. Myslím si, že týmový výkon byl velmi dobrý. Věřím tomu, že začínáme nabírat na síle a naše výkony půjdou ještě nahoru,“ dodal.