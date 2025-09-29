Už otevírací duel sezony naznačil, že by na tom Motor nemusel být tak zle. S favorizovanou Spartou sice prohrál 2:3, ale bojovným přístupem a vášní ve hře se Jihočeši správně nažhavili. Následně třikrát dohnali ztrátu v Hradci Králové, urvali první výhru a už to jelo.
„Hrajeme týmově. Řekli jsme si do očí pár věcí v kabině.I když to dělám nerad, tak i já jsem měl potřebu něco říct. Už se Spartou jsme si ukázali, že to půjde, když zůstaneme u naší cesty,“ řekl sportovní manažer Jiří Novotný.
Přehnanou euforii v týmu nečekejte. „Je to slušný začátek, ale nepřeceňoval bych to. Liga je vyrovnaná. Sehráli jsme fantastický zápas s Brnem (8:0). Výborné to bylo i s Třincem, ale to nám to tam nepadalo (2:3). Důležité je, aby se nám vyhýbala zranění, i když tam také něco máme,“ dodal Novotný.
Jihočeši v Karlových Varech přišli o kapitána Michala Bulíře. Chybí důležitý obránce Milan Doudera. Naposledy při výhře 6:3 v Litvínově nedohrál Brant Harris. „Odstoupil spíš z preventivních důvodů. Doufejme, že to bude dobré,“ uvedl asistent trenéra Jiří Hanzlík.
Kanaďan Harris patří do zahraniční útočné trojky, která je momentálně jednou z nejlepších útočných trojek extraligy. Mužstvo táhne nejproduktivnější hráč ligy a druhý nejlepší střelec Dán Nick Olesen (6+9) a zdárně je doplňuje slovenská předsezonní posila Róbert Lantoši (3+8). „Plní role lídrů, tak by to mělo být. Klukům se spolu daří, ale je třeba s nimi dál pracovat,“ přidal Jiří Novotný.
V týdnu čekají Budějovické tři duely. V úterý od 17.30 hodin hostí Vítkovice, v pátek hrají ve stejný čas v Boleslavi a v neděli přivítají od 17 hodin Olomouc.