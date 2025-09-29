Dán Olesen řádí a táhne hokejisty Motor za výhrami

Pavel Kortus
Pavel Kortus
  12:59
V přípravě prohra za prohrou. Konec kapitána Milana Gulaše, minimum posil i nabitá konkurence. Hokejisté Budějovic před startem extraligové sezony čelili chmurným prognózám ze všech stran. Realita je zcela opačná. Po devíti kolech je Motor druhý o bod za vedoucím Brnem.

Českobudějovický Pavel Pýcha slaví gól, gratuluje mu Josef Koláček. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Už otevírací duel sezony naznačil, že by na tom Motor nemusel být tak zle. S favorizovanou Spartou sice prohrál 2:3, ale bojovným přístupem a vášní ve hře se Jihočeši správně nažhavili. Následně třikrát dohnali ztrátu v Hradci Králové, urvali první výhru a už to jelo.

„Hrajeme týmově. Řekli jsme si do očí pár věcí v kabině.I když to dělám nerad, tak i já jsem měl potřebu něco říct. Už se Spartou jsme si ukázali, že to půjde, když zůstaneme u naší cesty,“ řekl sportovní manažer Jiří Novotný.

Přehnanou euforii v týmu nečekejte. „Je to slušný začátek, ale nepřeceňoval bych to. Liga je vyrovnaná. Sehráli jsme fantastický zápas s Brnem (8:0). Výborné to bylo i s Třincem, ale to nám to tam nepadalo (2:3). Důležité je, aby se nám vyhýbala zranění, i když tam také něco máme,“ dodal Novotný.

Jihočeši v Karlových Varech přišli o kapitána Michala Bulíře. Chybí důležitý obránce Milan Doudera. Naposledy při výhře 6:3 v Litvínově nedohrál Brant Harris. „Odstoupil spíš z preventivních důvodů. Doufejme, že to bude dobré,“ uvedl asistent trenéra Jiří Hanzlík.

Kanaďan Harris patří do zahraniční útočné trojky, která je momentálně jednou z nejlepších útočných trojek extraligy. Mužstvo táhne nejproduktivnější hráč ligy a druhý nejlepší střelec Dán Nick Olesen (6+9) a zdárně je doplňuje slovenská předsezonní posila Róbert Lantoši (3+8). „Plní role lídrů, tak by to mělo být. Klukům se spolu daří, ale je třeba s nimi dál pracovat,“ přidal Jiří Novotný.

V týdnu čekají Budějovické tři duely. V úterý od 17.30 hodin hostí Vítkovice, v pátek hrají ve stejný čas v Boleslavi a v neděli přivítají od 17 hodin Olomouc.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou v plném proudu. K vidění jsou tak i tradiční předvolební superdebaty. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i Novy....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Sportfilm rozdal ceny, uspěl dokument o Krpálkovi i Kolečko s Kouzlem derby

Festival Sportfilm Liberec zná vítěze. Cenu si odnesl dokument o judistovi Lukáši Krpálkovi nebo fotbalová komedie Petra Kolečka. Hlavní hvězdou festivalu byl americký herec Cameron Douglas.

29. září 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Rakovník chce v areálu 3. základní školy v Okružní ulici postavit aulu

Rakovník chce v areálu 3. základní školy v Okružní ulici postavit aulu. Bude ji tvořit sál s jevištěm a hledištěm a technické místnosti. Příští rok vznikne...

29. září 2025  11:24,  aktualizováno  11:24

Ústečtí zastupitelé schválili uvolnění 50 milionů Kč na opravu základní školy

Ústečtí zastupitelé dnes rozhodli o uvolnění 50 milionů korun na opravu základní školy Mírová na Severní Terase. Primátor Petr Nedvědický (ANO) ČTK řekl, že...

29. září 2025  11:18,  aktualizováno  11:18

Dán Olesen řádí a táhne hokejisty Motor za výhrami

V přípravě prohra za prohrou. Konec kapitána Milana Gulaše, minimum posil i nabitá konkurence. Hokejisté Budějovic před startem extraligové sezony čelili chmurným prognózám ze všech stran. Realita je...

29. září 2025  12:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ivan Bartoš: Nechceme spolupráci s extrémisty a populisty. Tedy s ANO, SPD, KSČM a Motoristy

29. září 2025  12:58

Olomoucké arcibiskupství zřídilo kontaktní místo pro oběti zneužívání v církvi

Olomoucké arcibiskupství zřídilo kontaktní místo pro lidi, kteří se setkali se zneužíváním v církevním prostředí a potřebují podporu nebo nasměrování k další...

29. září 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Krnovská nemocnice má nový urgentní příjem, přestavbu komplikovaly povodně

Nový centrální urgentní příjem začal fungovat v nemocnici v Krnově. Původní pracoviště bylo totiž dlouhodobě nevyhovující. Osmilůžkové oddělení má moderní vybavení odpovídající současným požadavkům,...

29. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Stížností ženy kvůli zneužívání knězem se bude znovu zabývat ÚS, dříve ji zamítl

Ústavní soud obnovil řízení o stížnosti ženy, která přibližně před deseti lety podala trestní oznámení na katolického kněze. Týkalo se sexuálního zneužívání. Policie oznámení opakovaně odložila. Žena...

29. září 2025  12:42

Kauza objednané vraždy spěje k závěru, žalobkyně mluví o bezcitnosti a navrhla tresty

Krajský soud v Hradci Králové přistoupil k závěrečným řečem v případu pardubického advokáta Pavla Jelínka, kterého obžaloba viní z objednání vraždy expartnera Jelínkovy dcery. Žalobkyně jemu a třem...

29. září 2025  12:42

Měsíce poslouchal zvuky ze sluchátek. Za vraždu otce a dítěte má jít do detence

Muž obžalovaný z dvojnásobné vraždy a pokusu o vraždu na Teplicku není duševně nemocný, uvedli u krajského soudu znalci a navrhli pro něj zabezpečovací detenci, protože je nebezpečný pro společnost....

29. září 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Policie obvinila tři muže z Karvinska z prodeje milionu nelegálních cigaret

Policie ve spolupráci s celníky obvinila tři muže z Karvinska z prodeje nelegálních cigaret. Na černý trh jich dodali zhruba milion kusů. Stát neodvedením...

29. září 2025  10:57,  aktualizováno  10:57

Huawei a Shanghai Jiao Tong University zahajují globální přehlídku inteligentního vzdělávání a výzkumu

29. září 2025  12:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.