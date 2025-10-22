Recidivista drogy prodával nejméně od srpna 2024 do 16. října 2025, kdy ho kriminalisté se zásahovou jednotkou zadrželi u něj doma a poté eskortovali do policejní cely.
„V této době prodal či poskytl zdarma dalším osobám na Volarsku či jinde nejméně 284 gramů pervitinu, přičemž z prodeje této drogy utržil více jak 500 tisíc korun,“ upřesnila prachatická policejní mluvčí Martina Joklová.
Při domovní prohlídce u obviněného kriminalisté zajistilo nejméně 18 gramů pervitinu, sušinu marihuany, přes čtyři tisíce eur a 10 tisíc korun, váhu na drogy či sáčky na jejich balení.
|
Kilo léků na pervitin vezl v autě, dealera chytla zásahovka u nákupního centra
Prachatičtí kriminalisté podali na obviněného podnět na okresní státní zastupitelství pro jeho vzetí do vazby, který soudce akceptoval. „Obviněný se uvedeného jednání dopustil i přesto, že byl již za obdobnou trestnou činnost třikrát odsouzený,“ upozornila Joklová.
V případě prokázání viny nyní obviněnému opět hrozí trest odnětí svobody až na deset let.