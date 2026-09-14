Den železnice na Úzkokolejce v J. Hradci nabídne poslední jízdu Ponorkou

Jízdu se dvě parními lokomotivami současně nabídne Den železnice na jindřichohradecké Úzkokolejce. Milovníci železniční historie si v sobotu 26. září mohou také naposledy užít cestu Ponorkou. Netradiční přezdívku získal motorový vůz M27 díky futuristickému vzhledu s kulatými okny. Vedení Úzkokolejky připravuje prodej vlaků do zahraničí, sdělila ČTK mluvčí Gepard Express Markéta Bočková.
"Den železnice na Úzkokolejce jsme připravili tak, aby si mohli lidé užít maximum z programu a nemuseli se rozhodovat, zda pojedou radši párou na jih nebo se vypraví ponorkou na sever a odpočinou si u kultury v Černovicích. Zvládnout totiž mohou obojí, protože jízdní řády jim dají dostatek prostoru," uvedl majitel Gepard Express Albert Fikáček. Právě ponorka sveze cestující z Jindřichova Hradce hned dvakrát během odpoledne na festival v Černovicích.
V čele vlaku, který vyjede z Jindřichova Hradce 26. září v 9:45, se společně představí obě parní lokomotivy. Ve stanici Kunžak-Lomy pak cestující zažijí provozní manévr, kdy se lokomotivy odpojí a rozdělí si soupravu. "U37 Krausska se s částí historických vagonů vydá na zpáteční cestu do Jindřichova Hradce a U46 Polka s ostatními vagony bude pokračovat dál Českou Kanadou až do Nové Bystřice," uvedla Bočková.
Ponorka odpoledne a večer projede dvakrát cestu do Černovic a zpět. Čtyři původně polské vozy rumunské výroby se do Jindřichova Hradce dostaly před 20 lety. Při zásadní přestavbě v letech 2013 až 2014 získaly netradiční kulatá okna a díky nim i protáhlému tvaru vozu také řadu přezdívek: ponorka, hašišbedna nebo nautilus. "Podle pamětníků se tehdy autoři návrhu nové podoby vozů zřejmě inspirovali archivními kresbami z Kamenice nad Lipou na téma, jak budou vypadat vlaky za 100 let," vysvětlila Bočková.
Nyní se Ponorky s Jindřichovým Hradcem symbolickou poslední jízdou po letech rozloučí. "Podrobnosti prodeje zatím dojednáváme. Až bude dohoda o novém působišti ponorek definitivní, dáme všem příznivcům netradičních vozů vědět, v jakém přístavu se s nimi v budoucnu shledají," dodal Fikáček.
Gepard Express zahájil letos v dubnu pravidelný provoz na Úzkokolejce po 3,5 letech, kdy vlaky stály kvůli insolvenci předchozího majitele. Úzkokolejka vede z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897. Druhá trať byla zřízena z Jindřichova Hradce přes Kamenici nad Lipou do Obrataně na Pelhřimovsku. Vlaky tam poprvé vyjely o Vánocích 1906.