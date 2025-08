S návrhem na přejmenování Ústeckého kraje přišel starosta Kadaně Jan Losenický (ODS). Podle něho by to mohlo změnit veřejné vnímání regionu. Cílem je setřást nálepku spojenou s průmyslovou minulostí,...

Větrnou elektrárnu tady nechceme. Ničí výhled, je hlučná a devastuje krajinu. To jsou nejčastější argumenty Jihočechů, kteří se vyjadřují v peticích a referendech k jejich stavbám. Ačkoli investoři...

Kroměřížští zastupitelé vyhověli jenom jednomu majiteli neudržovaného domu v centru města, který se ohradil proti tomu, že by měl od příštího roku platit násobně vyšší daň z nemovitosti. Ve svých...

Řidiči i chodci musí počítat s dopravním omezením na Havlíčkově náměstí v Turnově. Ode dneška do konce měsíce tam totiž budou stavbaři upravovat přechod pro chodce v blízkosti Mariánského náměstí,...

Karvinský most má sto let. K jubileu dostal rekonstrukci a chystají se oslavy

Jeden ze symbolů města, navíc památkově chráněný. To je obloukový most přes řeku Olši v Karviné, který letos slaví sto let od svého vzniku. A ke kulatinám dostal zevrubné opravy. Práce začaly už v...