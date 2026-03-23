Desetimilionovou škodu způsobily v neděli na jihu Čech dva požáry

Škodu téměř za deset milionů korun způsobily v neděli na jihu Čech dva požáry. V Psárově na Táborsku shořel zemědělský sklad a v Ševětíně na Českobudějovicku část truhlárny. Hasiči o požárech informovali na síti X.
V Psárově zasahovali přibližně do 20:00. Oheň nikoho nezranil, hasiči nemuseli žádné lidi ze skladu evakuovat. "Jednalo se o samostatně stojící objekt, ve kterém byla uskladněna sláma," uvedla mluvčí hasičů Vendula Matějů. Oheň způsobil předběžně škodu za osm milionů korun. Hasiči rozhodli, že sklad nechají vyhořet.
V Ševětíně hořela střecha truhlárny. Oheň způsobil více než milionovou škodu. Rovněž v Ševětíně nebyl nikdo zraněn, ale hasiči museli vyhlásit druhý stupeň poplachu ze čtyř možných.