Desítky lodí se dnes vydaly na třídenní etapový závod z Č. Budějovic do Prahy

Desítky lodí se dnes ráno vydaly na třídenní etapový závod z Českých Budějovic do Prahy. Účastníci během maratonu překonají vzdálenost více než 180 kilometrů. Musí se připravit i na vysoké teploty, které podle pořadatelů v historii tohoto vodáckého závodu nemají obdobu. ČTK to řekl ředitel závodu Petr Mojžíšek.
Podle něj však v tropickém počasí může být na řece příjemněji než na suchu. "Od vody jde trochu chlad, protože voda má nižší teplotu než vzduch. A když navíc ještě malinko pofukuje vítr, tak je pocitově ještě chladněji. Pod přehradami může mít teplota vody i kolem deseti stupňů Celsia," řekl Mojžíšek.
Jde o 43. ročník maratonu, který se poprvé uskutečnil v roce 1922. Závod byl přerušen za druhé světové války, tradice zanikla v roce 1957 po napuštění přehrady Orlík. Po více než padesátileté pauze byl závod Budějovice - Praha obnoven v roce 2010.
Dnešní etapa je dlouhá 80 kilometrů, závodníci večer dorazí na Orlík. V sobotu budou pokračovat úsekem 69 kilometrů do slapského autokempu Ždáň. Tato část je podle pořadatelů zajímavá, jelikož si někteří účastníci krátí trasu osmikilometrovým během přes vesnici Křepenice na Příbramsku. Mojžíšek uvedl, že vzhledem k vysokým teplotám možná tuto pasáž pořadatelé zakážou. "Rozhodneme se až dnes večer podle pocitů závodníků. Ale možná by v těch extrémních vedrech bylo bezpečnější, pokud by závodníci takovou fyzickou zátěž nepodstupovali a zůstali na řece," uvedl.
Nedělní etapa do Prahy pak měří 31 kilometrů. Nejrychlejší čas na trati drží dvojkajak Plaňanský-Plaňanský, který v roce 1956 zvládl trasu za 11 hodin a pět minut. Tehdy byla Vltava ještě většinově proudící řeka. V novodobé historii drží rekord Tomáš Pavlík, který v roce 2020 dorazil do cíle za 11 hodin a 32 minut.