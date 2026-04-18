Desítky zájemců přilákaly prohlídky Horního zámku v Rožmberku nad Vltavou

Desítky milovníků historie dnes přilákaly mimořádné prohlídky Horního zámku v Rožmberku nad Vltavou. Objekt dříve sloužil jako školicí středisko a na konci loňského roku ho převzal Národní památkový ústav (NPÚ). Obnova areálu potrvá roky a vyžádá si stovky milionů korun. Dnes se zájemcům otevřel při Mezinárodním dni památek, řekla ČTK kastelánka Andrea Čekanová.
Památkáři nyní připravují rozsáhlou rekonstrukci budov i zahrad, která vrátí zdevastovanému zámku důstojnou podobu i využití. Prohlídky jsou proto určené návštěvníkům, kteří nečekají bohatě zdobené interiéry, ale zajímají se o netradiční památky. Trasa vede nejprve exteriérem, kde uvidí jednotlivé části areálu a zahrad. "Návštěvníky bereme do těch reprezentačních prostor, které navazovaly na okrasné zahrady, a potom naši prohlídku končíme v obytných pokojích a závěrem návštěvníky vedeme do kaple. Tam je čeká největší překvapení, protože kaple sloužila jako bar," uvedla Čekanová.
Kromě tohoto víkendu budou mít návštěvníci možnost podívat se do areálu Horního zámku také 9. a 10. května a 20. a 21. června. Začátky prohlídek jsou v 10:30 a ve 14:00.
Areálu Horního zámku do své správy získal NPÚ v prosinci 2025. Současná podoba zámku je výsledkem přestavby někdejšího Horního hradu z 50. až 60. let 19. století, kdy se zámek stal honosnou aristokratickou rezidencí. Po konfiskaci majetku hraběcí rodině Buquoy v roce 1945 byl státem využíván jako užitková budova, naposled sloužil jako školicí a rekreační středisko České pošty.
I přes necitlivě upravené interiéry vidí kastelánka budoucí obnovu optimisticky. “I návštěvníkům předesíláme optimismus z toho, že ačkoliv ten objekt teď není v top stavu a čeká ho významná a rozsáhlá rekonstrukce, tak je tam to světélko naděje, že se nám ho podaří zase rehabilitovat zpátky do nějaké důstojné podoby a důstojného využití, i když to bude ještě běh na dlouhou trať,” dodala Čekanová.
Horní zámek a Dolní hrad na Rožmberku se po desetiletích symbolicky propojily, když NPÚ na konci roku převzal do správy takzvaný Horní zámek, a vlastní již tedy celý areál. Archeologové během uplynulých měsíců historický objekt prozkoumali, včetně geofyzikálního mapování a snímkování terénu.