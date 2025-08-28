Z chátrajícího domu bude stacionář. Dětskou psychiatrickou nemocnici čeká změna

Markéta Sedláčková
  16:22aktualizováno  16:22
V Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech na Táborsku představili projekt denního stacionáře, který vznikne přestavbou bývalého opatského domu. Výstavba bude stát 37 milionů korun. Stacionář se zaměří na poruchy příjmů potravy, sebepoškozování a úzkostné stavy dětských pacientů, které budou svážet na terapie i mikrobusy.

Léčit se, absolvovat terapie, ale přitom nemuset na dlouho opustit známé domácí prostředí a své kamarády. Tak si představuje nový program péče denního stacionáře pro své pacienty ředitel Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech Michal Goetz.

Vznikne zde šesté pracoviště svého druhu v České republice. A to z momentálně nevyužívaného opatského domu v areálu léčebny.

Jakmile projekt získá stavební povolení, dají se dělníci z firmy Edikt do práce. Za rok by mělo být hotovo. Výstavba bude stát 37 milionů korun, 25 milionů získala nemocnice z Integrovaného regionálního operačního programu, po šesti milionech korun přidaly Nadace Agrofert a Nadace rodiny Holečkových.

V Opařanech bude denní stacionář na místě bývalého ředitelského domu. Původně šlo o správní budovu, která je zvenku opravená, ale uvnitř už je delší dobu bez využití a chátrá.
Hosté slavnostního zahájení stavby symbolicky poklepali na dům, kde bude denní stacionář.
Zástupci psychiatrické nemocnice představili, jak bude denní stacionář vypadat.
Zástupci psychiatrické nemocnice představili, jak bude denní stacionář vypadat.
8 fotografií

Firma Architekti Headhand dostala za úkol využít přízemí opatského domu, který stojí v areálu. Původně šlo o správní budovu. Zvenku je opravená, ale uvnitř je vybydlená a chátrá.

Kromě terapeutických místností a nových sociálních zařízení zde architekti navrhli například i vyšetřovnu za propustným zrcadlem. Inspirovali se v zahraničí.

Hejtman Martin Kuba připomněl, že se před několika lety uvažovalo o úplném uzavření nemocnice. „Řešili jsme tehdy s panem ředitelem, že to považujeme za velmi špatné rozhodnutí. Ukazuje se, že se povedlo dát dohromady skvělý tým a nemocnici udržet,“ podotkl.

Nemocnici v Opařanech hrozil konec, teď tam chtějí školit mladé psychiatry

Dodal, že z jeho pohledu je nepochopitelné, že na ministerstvu zdravotnictví, které je zřizovatelem zařízení, se nenajdou peníze na tak důležitý projekt, jakým je denní stacionář.

Nemocnice v současné době nabízí 60 lůžek pro děti ve věku od tří do 18 let. „Máme unikátní terapeutické programy, pro které jsme vyhledávaní i pacienty z jiných regionů. Disponujeme oddělením pro pacienty s těžkými neurovývojovými poruchami, jako jsou těžké poruchy autismu či mentální retardace,“ vyjmenoval ředitel.

V České republice je momentálně pouze pět denních stacionářů pro děti a adolescenty, kteří potřebují psychiatrickou pomoc, což je podle něj naprostý nedostatek. „Je to dané mimo jiné i tím, že pojišťovny odmítají schválit nový výkon ošetřovacího dne v denním stacionáři, který jsme za odbornou psychiatrickou společnost navrhovali. Bez toho se však v České republice v tomto typu péče neposuneme,“ dodal.

Na léčebný program budou dojíždět pacienti z celých jižních Čech denně kromě víkendů, a to po dobu pěti týdnů. Protože dojezdové vzdálenosti mohou být větší než půl hodiny, což by mohl být problém pro zaměstnané rodiče nebo pro sociálně slabší rodiny, bude nemocnice děti svážet.

Dětskou psychiatrickou nemocnici v Opařanech zachránil příchod šesti lékařů

„Máme dohodu s krajem, že by pro nás vyhradil několik mikrobusů. Je v tom analogie školních autobusů v jiných zemích. Abychom práh dostupnosti péče co nejvíce snížili,“ vysvětlil ředitel.

Dětští psychiatři zaznamenali od roku 2010 nárůst duševních poruch a problémů u mladých lidí o 73 procent. Situace je ale podobná jako v celé západní Evropě.

„Děti a dospívající jsou pod velkým tlakem, který vyplývá z dynamiky moderního života, informací, které k nim přicházejí skrze elektronická média,“ komentoval ředitel. „Kritické myšlení se jim teprve vyvíjí, a jsou tak vystaveni velmi intenzivním podnětům, aniž by na ně byli připraveni,“ vysvětlil.

„Trápí je nejistota, která se týká toho, v jakém stavu je svět, zda hrozí ekologická či válečná katastrofa. Vytváří to obecnou nedůvěru v budoucnost, což má vliv i na smysl jejich aktivit,“ zdůraznil.

Upozornil také na nedostatek dětských psychiatrů, psychologů a dalších nabídek služeb s tím souvisejících. „Je třeba, aby se to stalo prioritou. Aby zařízení prošla zásadní rekonstrukcí, která by mladé lékaře spíše lákala a než odrazovala,“ naznačil.

Momentální čekací lhůty na léčbu v Opařanech činí řádově týdny až měsíce. I když akutní stavy se snaží lékaři řešit co nejdříve. Stacionář se chce zaměřit na nejčastější problémy zdejších pacientů, kterými jsou poruchy příjmů potravy, sebepoškozování a úzkostné stavy.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Varhanní festival v Olomouci připomene 340. výročí narození Bacha a Händela

Letošní ročník Mezinárodního varhanního festivalu Olomouc se ponese v duchu oslav 340. výročí narození skladatelů Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friedricha...

28. srpna 2025  16:13,  aktualizováno  16:13

Lesní mateřská škola v Jablonci nad Nisou přivítá v pondělí první předškoláky

Nová lesní Mateřská škola Venku v Jablonci nad Nisou přivítá v pondělí první předškoláky. Výstavba jednoduché dřevostavby, díky které může druhé největší město...

28. srpna 2025  16:03,  aktualizováno  16:03

Se záložáky na Proseku. V atmosféře končících prázdnin ve čtvrtek 28. srpna 2025 v proseckém parku Přátelství proběhl den Krajského vojenského velitelství h. m. Prahy. Pod záštitou starosty Prahy 9...

vydáno 28. srpna 2025  17:32

Rybná

Frézování Rybné ulice (28.8.)

vydáno 28. srpna 2025  17:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Se záložáky na Proseku. V atmosféře končících prázdnin ve čtvrtek 28. srpna 2025 v proseckém parku Přátelští proběhl den Krajského vojenského velitelství h. m. Prahy. Pod záštitou starosty Prahy 9...

vydáno 28. srpna 2025  17:30

Žena na elektrokoloběžce nepřežila střet s náklaďákem, oživovali ji desítky minut

Desítky minut záchranáři oživovali mladou ženu, která ve čtvrtek jela v centru Plzně na elektrokoloběžce po přechodu a srazila se s odbočujícím nákladním autem. Těžká zranění nepřežila.

28. srpna 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Zapište si datum: Furniture China a Maison Shanghai 2025 už klepou na dveře

28. srpna 2025  17:16

Nádraží v Žatci má po opravě historický vzhled, ocenili jej i památkáři

Památkově chráněná nádražní budova v Žatci získala rekonstrukcí historický vzhled. Původní zůstala dlažba i sloupy u nástupištního přístřešku. Sochař zrestauroval štukovou výzdobu, odborníci vyrobili...

28. srpna 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Liberec opravil za 103 milionů školní budovu využívanou žáky speciálních tříd

Do opravených prostor přijdou v září žáci speciálních tříd prvního stupně, kteří se učí v ZŠ U Soudu v Liberci. Budova je po rekonstrukci za bezmála 103...

28. srpna 2025  15:26,  aktualizováno  15:26

Honosnost Vily Engelsmann v Brně překvapila potomky rodiny z USA a Austrálie

Ze Spojených států a Austrálie přijeli do Brna při příležitosti festivalu židovské kultury Štetl Fest potomci rodiny průmyslníků Engelsmannových. V Brně se...

28. srpna 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Nejprve umělý trávník, později by areál u Medinu mohl získat i profi hřiště

Obliba fotbalu v Novém Městě na Moravě roste. Za poslední tři roky se členská základna tamního SFK Vrchovina zhruba zdvojnásobila a zájem o tento sport se zvyšuje i mezi dětmi a mládeží. Podmínky pro...

28. srpna 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Policie pátrá po seniorovi z Orlové, odešel z pečovatelského domu

Karvinští kriminalisté pátrají po třiaosmdesátiletém muži v ohrožení. Adolf Pasz odešel ve středu odpoledne z pobytového zařízení sociálních služeb v Orlové....

28. srpna 2025,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.