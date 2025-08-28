Z chátrajícího domu bude stacionář. Dětskou psychiatrickou nemocnici čeká změna

Léčit se, absolvovat terapie, ale přitom nemuset na dlouho opustit známé domácí prostředí a své kamarády. Tak si představuje nový program péče denního stacionáře pro své pacienty ředitel Dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech Michal Goetz.
Vznikne zde šesté pracoviště svého druhu v České republice. A to z momentálně nevyužívaného opatského domu v areálu léčebny.
Jakmile projekt získá stavební povolení, dají se dělníci z firmy Edikt do práce. Za rok by mělo být hotovo. Výstavba bude stát 37 milionů korun, 25 milionů získala nemocnice z Integrovaného regionálního operačního programu, po šesti milionech korun přidaly Nadace Agrofert a Nadace rodiny Holečkových.
Firma Architekti Headhand dostala za úkol využít přízemí opatského domu, který stojí v areálu. Původně šlo o správní budovu. Zvenku je opravená, ale uvnitř je vybydlená a chátrá.
Kromě terapeutických místností a nových sociálních zařízení zde architekti navrhli například i vyšetřovnu za propustným zrcadlem. Inspirovali se v zahraničí.
Hejtman Martin Kuba připomněl, že se před několika lety uvažovalo o úplném uzavření nemocnice. „Řešili jsme tehdy s panem ředitelem, že to považujeme za velmi špatné rozhodnutí. Ukazuje se, že se povedlo dát dohromady skvělý tým a nemocnici udržet,“ podotkl.
Nemocnici v Opařanech hrozil konec, teď tam chtějí školit mladé psychiatry
Dodal, že z jeho pohledu je nepochopitelné, že na ministerstvu zdravotnictví, které je zřizovatelem zařízení, se nenajdou peníze na tak důležitý projekt, jakým je denní stacionář.
Nemocnice v současné době nabízí 60 lůžek pro děti ve věku od tří do 18 let. „Máme unikátní terapeutické programy, pro které jsme vyhledávaní i pacienty z jiných regionů. Disponujeme oddělením pro pacienty s těžkými neurovývojovými poruchami, jako jsou těžké poruchy autismu či mentální retardace,“ vyjmenoval ředitel.
V České republice je momentálně pouze pět denních stacionářů pro děti a adolescenty, kteří potřebují psychiatrickou pomoc, což je podle něj naprostý nedostatek. „Je to dané mimo jiné i tím, že pojišťovny odmítají schválit nový výkon ošetřovacího dne v denním stacionáři, který jsme za odbornou psychiatrickou společnost navrhovali. Bez toho se však v České republice v tomto typu péče neposuneme,“ dodal.
Na léčebný program budou dojíždět pacienti z celých jižních Čech denně kromě víkendů, a to po dobu pěti týdnů. Protože dojezdové vzdálenosti mohou být větší než půl hodiny, což by mohl být problém pro zaměstnané rodiče nebo pro sociálně slabší rodiny, bude nemocnice děti svážet.
Dětskou psychiatrickou nemocnici v Opařanech zachránil příchod šesti lékařů
„Máme dohodu s krajem, že by pro nás vyhradil několik mikrobusů. Je v tom analogie školních autobusů v jiných zemích. Abychom práh dostupnosti péče co nejvíce snížili,“ vysvětlil ředitel.
Dětští psychiatři zaznamenali od roku 2010 nárůst duševních poruch a problémů u mladých lidí o 73 procent. Situace je ale podobná jako v celé západní Evropě.
„Děti a dospívající jsou pod velkým tlakem, který vyplývá z dynamiky moderního života, informací, které k nim přicházejí skrze elektronická média,“ komentoval ředitel. „Kritické myšlení se jim teprve vyvíjí, a jsou tak vystaveni velmi intenzivním podnětům, aniž by na ně byli připraveni,“ vysvětlil.
„Trápí je nejistota, která se týká toho, v jakém stavu je svět, zda hrozí ekologická či válečná katastrofa. Vytváří to obecnou nedůvěru v budoucnost, což má vliv i na smysl jejich aktivit,“ zdůraznil.
Upozornil také na nedostatek dětských psychiatrů, psychologů a dalších nabídek služeb s tím souvisejících. „Je třeba, aby se to stalo prioritou. Aby zařízení prošla zásadní rekonstrukcí, která by mladé lékaře spíše lákala a než odrazovala,“ naznačil.
Momentální čekací lhůty na léčbu v Opařanech činí řádově týdny až měsíce. I když akutní stavy se snaží lékaři řešit co nejdříve. Stacionář se chce zaměřit na nejčastější problémy zdejších pacientů, kterými jsou poruchy příjmů potravy, sebepoškozování a úzkostné stavy.