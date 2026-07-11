Dětská psychiatrie v Opařanech otevřela ve svém areálu piknikovou louku

Dětská psychiatrická nemocnice (DPN) Opařany na Táborsku otevřela ve svém areálu piknikovou louku určenou pro pacienty a jejich rodiče. Nachází se v zámeckém parku z 18. století na ploše o rozloze 4,5 hektaru. ČTK to řekla mluvčí DPN Jana Sosna Voňavková.
"Nápad vznikl letos na jaře při přemýšlení o možnostech, jak dětem a jejich rodinám nabídnout více příležitostí ke společně strávenému času mimo prostředí oddělení. V zásadě je to něco, co některé rodiny už dělají, ale řadu rodičů to prostě nenapadne. Chceme, aby i touto formou měli možnost rodiny trávit společný čas u nás. Takto otevřeně připomínáme, že příroda a léčba se vzájemně doplňují a jsou důležitou součástí uzdravení. Nabízíme možnost si to také vyzkoušet i u nás," uvedl vedoucí klinický psycholog DPN Opařany David Havelka.
Pikniková louka je otevřena od jara do podzimu. Na recepci nemocnice si rodiče s dětmi mohou bezplatně zapůjčit piknikové deky. "Pobyt v nemocnici je pro děti i jejich blízké náročným obdobím. Léčba probíhá hlavně v rámci stanic, nicméně důležitou součástí uzdravování jsou i chvíle strávené s rodinou nebo kamarády. Tak proč ne v krásném areálu našeho parku," dodal Havelka.
DPN Opařany je státní příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Kromě toho získává peníze na chod od dárců. Například zpěvák Marek Ztracený věnoval nemocnici 100.000 korun, herečka Anna Čtvrtníčková zase finanční výhru z televizní soutěže.
Opařanská nemocnice má 60 lůžek, 13 procent z celkového počtu psychiatrických lůžek pro děti v České republice. Přibližně 50 procent hospitalizovaných od tří do 18 let je z Jihočeského kraje. Za rok zařízení léčí na lůžkách a v ambulancích kolem tisícovky dětí z celé republiky. DPN v Opařanech patří mezi tři pracoviště tohoto druhu v zemi a jako jediná má specializované oddělení pro pacienty s těžkými neurovývojovými poruchami a agresivními projevy.