Devět z 20 stanic na jihu Čech překonalo rekord, ve Strakonicích 35,2 stupně

Devět z 20 meteorologických stanic, které měří na jihu Čech teploty více než 30 let, překonalo dnes teplotní rekord. Nejvyšší hodnotu naměřili ve Strakonicích, kde bylo 35,2 stupně Celsia. Znamenalo to o 0,9 stupně Celsia více než v roce 2019. ČTK to řekl Petr Frühbauer z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
Rekord padl také například v Třeboni nad Jindřichohradecku, kde bylo dnes 34,8 stupně Celsia. Dosavadní maximum rovněž z roku 2019 činilo 34,1 stupně. Ve Vráži na Písecku dnes naměřili 34,6 stupně Celsia, což představovalo o 0,1 stupně Celsia více než v rekordním roce 2019. "Vyšší hodnoty ještě očekáváme v sobotu a především v neděli, kdy by se na jihu Čech teploty mohly blížit až ke 40 stupňům Celsia," uvedl.
Dodal, že po tropickém víkendu se mírně ochladí. Přesto by i na začátku příštího týdne měly být teploty kolem 30 stupňů Celsia.