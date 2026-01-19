O stavu druhé dívky informoval v pondělí odpoledne ředitel českobudějovické nemocnice Michal Šnorek.
„Už nevyžaduje intenzivní péči a předpokládáme, že by v horizontu dní mohla nemocnici opustit,“ prohlásil Šnorek.
O topících se dívkách v řece Vltavě na levém břehu u Trilčova jezu se složky integrovaného záchranného systému dozvěděly v sobotu krátce před 19. hodinou.
Zemřela jedna z dívek, které se topily ve Vltavě. Druhá je ve vážném stavu
V okamžiku příjezdu záchranářů jedné z dívek poskytoval nepřímou srdeční masáž svědek, který ji vytáhl z vody. Druhá dívka byla rovněž na břehu. „Byla promočená a podchlazená, ale se zachovanými životními funkcemi,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.
Obě dívky mladší osmnácti let převezli záchranáři do českobudějovické nemocnice. Starší z nich bohužel i přes veškerou snahu lékařů v noci na neděli zemřela.
Otužilec se utopil v lomu na Brněnsku, zřejmě chtěl plavat pod ledem
Způsob, jakým se obě dívky ocitly v řece, zůstává předmětem dalšího prověřování českobudějovických kriminalistů. Mohlo se jednat například o nešťastnou událost či o nedbalostní jednání. V prověřování je rovněž skutečnost, že při ohledání místa události byla nalezena láhev alkoholu.
Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti.
Při záchraně dívek havarovali policisté z oddělení hlídkové služby, kteří když mířili na místo, sjeli ze zledovatělé silnice a jejich auto skončilo na střeše na zamrzlé řece. Naštěstí se pod ním led nepropadl.
