Lékaři brzy propustí z nemocnice druhou z dívek, které se topily ve Vltavě

Dívka, která se v sobotu topila ve Vltavě v Českých Budějovicích, by mohla brzy opustit nemocnici. V řece skončily z dosud neznámých důvodů dvě dívky mladší 18 let. Jedna z nich v nemocnici v noci na neděli zemřela.
Zásah policistů a kolemjdoucích u Trylčova jezu v Českých Budějovicích, kde se v řece Vltavě topily dvě dívky. Jedna z nich je ve velmi vážném stavu (17. ledna 2026)

O stavu druhé dívky informoval v pondělí odpoledne ředitel českobudějovické nemocnice Michal Šnorek.

„Už nevyžaduje intenzivní péči a předpokládáme, že by v horizontu dní mohla nemocnici opustit,“ prohlásil Šnorek.

O topících se dívkách v řece Vltavě na levém břehu u Trilčova jezu se složky integrovaného záchranného systému dozvěděly v sobotu krátce před 19. hodinou.

Zemřela jedna z dívek, které se topily ve Vltavě. Druhá je ve vážném stavu

V okamžiku příjezdu záchranářů jedné z dívek poskytoval nepřímou srdeční masáž svědek, který ji vytáhl z vody. Druhá dívka byla rovněž na břehu. „Byla promočená a podchlazená, ale se zachovanými životními funkcemi,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

Obě dívky mladší osmnácti let převezli záchranáři do českobudějovické nemocnice. Starší z nich bohužel i přes veškerou snahu lékařů v noci na neděli zemřela.

Otužilec se utopil v lomu na Brněnsku, zřejmě chtěl plavat pod ledem

Způsob, jakým se obě dívky ocitly v řece, zůstává předmětem dalšího prověřování českobudějovických kriminalistů. Mohlo se jednat například o nešťastnou událost či o nedbalostní jednání. V prověřování je rovněž skutečnost, že při ohledání místa události byla nalezena láhev alkoholu.

Zásah policistů a kolemjdoucích u Trylčova jezu v Českých Budějovicích, kde se v řece Vltavě topily dvě dívky. Jedna z nich je ve velmi vážném stavu (17. ledna 2026)
Příjezdová cesta byla na obou březích řeky silně zledovatělá. Policisté cestou na pomoc tonoucím dívkám havarovali. (17. ledna 2026)
Zásah policistů a kolemjdoucích u Trylčova jezu v Českých Budějovicích, kde se v řece Vltavě topily dvě dívky. Jedna z nich je ve velmi vážném stavu (17. ledna 2026)
Zásah policistů a kolemjdoucích u Trylčova jezu v Českých Budějovicích, kde se v řece Vltavě topily dvě dívky. Jedna z nich je ve velmi vážném stavu (17. ledna 2026)
Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti.

Při záchraně dívek havarovali policisté z oddělení hlídkové služby, kteří když mířili na místo, sjeli ze zledovatělé silnice a jejich auto skončilo na střeše na zamrzlé řece. Naštěstí se pod ním led nepropadl.

