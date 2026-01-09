„Nebudeme v jednání o prodeji pokračovat. Více k tomu neřekneme.“ Taková byla reakce odborářů, když loni v létě krachly debaty o možném prodeji části českobudějovického Metropolu. Už tehdy bylo jasné, že zájemce, tedy Jihočeský kraj s městem, to nevzdají a ještě se pokusí rozsáhlý komplex v centru Budějovic získat. Teď ta chvíle nastala.
„Chtěl bych vás tímto dopisem ještě jednou a naposledy vyzvat k jednání o možném prodeji DK Metropol do majetku Jihočeského kraje,“ napsal ve středu hejtman Martin Kuba (nezařazený, zvolený za ODS). Dopis poslal jako otevřený a zveřejnil ho i na svém facebookovém profilu. Hejtmanství má zájem o část, kde se pořádají maturitní plesy, dále je tam třeba restaurace, posilovna, bar a především velký a malý divadelní sál se zázemím.
Představa zástupců vedení kraje a města je taková, že by po koupi do budov investovali stovky milionů korun a zmodernizovali je. Pak by se staly plnohodnotným domovem Jihočeského divadla.
Odboráři však o prodeji nechtějí moc slyšet. „Aktuální postup pana hejtmana vnímáme jako nátlakový. O případném prodeji bude rozhodovat naše předsednictvo a vedení na konci ledna a pan hejtman o něm ví. Jedná se o velký majetek, který má i nadále svůj potenciál,“ upozornil Jan Janoušek, zmocněnec Odborového svazu (OS) KOVO za Jihočeský kraj.
Z reakce také vyplynulo, že značná část jihočeských odborářů z KOVO je vyloženě proti prodeji Metropolu. Zájem divadel a dalších institucí o pronájmy je podle Janouška dál značný a neměla by ho prý významně ohrozit ani nově zrekonstruovaná Slavie. „Nezastíráme, že investice do Metropolu jsou třeba, ale jsme schopní je postupně řešit,“ doplnil Janoušek.
Na Facebooku u hejtmana otevřený dopis způsobil ohlas. A ozvali se i další odboráři. „Vzhledem k tomu, že jste se o věci rozhodl veřejně informovat, vám navrhuji setkání na dalším zasedání krajského sdružení OS KOVO, kde se dozvíte určitě argumenty ze strany odborů, proč k prodeji KD Metropol dosud nedošlo,“ reagoval Marek Malý, předseda OS KOVO Rohde & Schwarz.
Hejtman bere aktuální výzvu jako poslední pokus. Kraj s městem totiž mají ve hře další variantu. Přednedávnem se hejtmanství dohodlo se společností Viscofan sídlící nedaleko Mercury Centra. Právě tam je podle Kuby možnost rovněž vybudovat nové divadlo, až se firma přestěhuje do areálu letiště, kde plánuje postavit nový závod.
„Pokud se jako kraj a město rozhodneme jít cestou využití historických budov v areálu Viscofan, pak už jednou provždy uzavíráme možnost vybudování takového zázemí v DK Metropol,“ potvrdil hejtman.
V diskusi mezi Martinem Kubou a Markem Malým ještě zaznělo, že odbory jako majitele nelze nutit, aby přistoupily na nevýhodné a likvidační podmínky. „Žádné likvidační podmínky vám nikdo nevnucoval a klidně si budovu nechte,“ vzkázal pak mimo jiné hejtman s tím, že kraj je i nadále připravený zaplatit cenu podle odhadu.
Po loňských jednáních pak někteří mluvili o tom, že právě nabízená částka byla neakceptovatelná. Jiní ale tvrdili, že se na jednání o ceně nedostalo. „O částce jsme se nebavili. V tom nebyl ten problém. Bylo to v zásadním postoji odborářů neprodávat,“ řekl náměstek primátorky a krajský radní Petr Maroš (nezařazený, zvolený za ODS). Posudek ovšem existuje a odhadní cena se má pohybovat kolem 100 milionů korun.
Podle aktuální nálady to však vypadá, že odboráři Metropol neprodají. Jisté je, že v něm přestane působit Jihočeské divadlo a prozatím se s baletem a operou uskromní ve své budově u Malše. „Z důvodů nevyhovujícího technického stavu pro náš typ produkcí (velké opery, balety a muzikály) jsem byla nucená dát výpověď z pronájmu KD Metropol ke konci letošní sezony. Do dubna dobíhá náš program v tamním divadelním sále a většinu inscenací budeme muset derniérovat,“ potvrdila ředitelka divadla Martina Schlegelová.
Na dvě nejbližší sezony tak má divadlo připravené premiéry i v jiných prostorech a posiluje koncertní činnost. Tím tak nahradí výpadek Metropolu. Je to však jen dočasné řešení.
Když jednání definitivně krachnou, upne se kraj s městem k Viscofanu, tam ale bude proměna trvat déle než dva roky. Ještě v nedávné době se také pro nové divadlo počítalo s Mariánským náměstím. V roce 2020 se kvůli tomu měnil i územní plán. Ale současné politické vedení od tohoto záměru úplně ustoupilo.