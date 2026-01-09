Poslední bitva o Metropol. Odboráři jako majitelé komplexu tvrdí, že je to nátlak

Lukáš Marek
  9:52aktualizováno  9:52
Jihočeský hejtman Martin Kuba poslal otevřený dopis, ve kterém upozorňuje, že zájem kraje o odkup budov v centru Českých Budějovic trvá. Jejich majitelé, odboráři, to vnímají jako nátlak a o prodeji nechtějí moc slyšet. Když kraj a město část Metropolu nezískají, zaměří se na stavbu divadla v areálu po firmě Viscofan.
Metropol je komplex několika budov na Senovážném náměstí.

Metropol je komplex několika budov na Senovážném náměstí. | foto: Petr Lundák, MF DNES

V malém sálu Metropolu se loni konala předvolební show Petra Fialy a Ivy...
Díky velkému jevišti divadelního sálu mohlo Jihočeské divadlo uvádět výpravné...
Společenský sál Metropolu v minulých letech hostil festival zaměřený na...
Společenský sál Metropolu v minulých letech hostil festival zaměřený na...
7 fotografií

„Nebudeme v jednání o prodeji pokračovat. Více k tomu neřekneme.“ Taková byla reakce odborářů, když loni v létě krachly debaty o možném prodeji části českobudějovického Metropolu. Už tehdy bylo jasné, že zájemce, tedy Jihočeský kraj s městem, to nevzdají a ještě se pokusí rozsáhlý komplex v centru Budějovic získat. Teď ta chvíle nastala.

„Chtěl bych vás tímto dopisem ještě jednou a naposledy vyzvat k jednání o možném prodeji DK Metropol do majetku Jihočeského kraje,“ napsal ve středu hejtman Martin Kuba (nezařazený, zvolený za ODS). Dopis poslal jako otevřený a zveřejnil ho i na svém facebookovém profilu. Hejtmanství má zájem o část, kde se pořádají maturitní plesy, dále je tam třeba restaurace, posilovna, bar a především velký a malý divadelní sál se zázemím.

Představa zástupců vedení kraje a města je taková, že by po koupi do budov investovali stovky milionů korun a zmodernizovali je. Pak by se staly plnohodnotným domovem Jihočeského divadla.

Jihočeské divadlo se nebude stěhovat do Metropolu, jednání zkrachovala

Odboráři však o prodeji nechtějí moc slyšet. „Aktuální postup pana hejtmana vnímáme jako nátlakový. O případném prodeji bude rozhodovat naše předsednictvo a vedení na konci ledna a pan hejtman o něm ví. Jedná se o velký majetek, který má i nadále svůj potenciál,“ upozornil Jan Janoušek, zmocněnec Odborového svazu (OS) KOVO za Jihočeský kraj.

Z reakce také vyplynulo, že značná část jihočeských odborářů z KOVO je vyloženě proti prodeji Metropolu. Zájem divadel a dalších institucí o pronájmy je podle Janouška dál značný a neměla by ho prý významně ohrozit ani nově zrekonstruovaná Slavie. „Nezastíráme, že investice do Metropolu jsou třeba, ale jsme schopní je postupně řešit,“ doplnil Janoušek.

Metropol je komplex několika budov na Senovážném náměstí.
V malém sálu Metropolu se loni konala předvolební show Petra Fialy a Ivy Pazderkové.
Díky velkému jevišti divadelního sálu mohlo Jihočeské divadlo uvádět výpravné opery a balety. Na snímku je Labutí jezero z roku 2015.
Společenský sál Metropolu v minulých letech hostil festival zaměřený na cestovní ruch Jihočeský kompas.
7 fotografií

Na Facebooku u hejtmana otevřený dopis způsobil ohlas. A ozvali se i další odboráři. „Vzhledem k tomu, že jste se o věci rozhodl veřejně informovat, vám navrhuji setkání na dalším zasedání krajského sdružení OS KOVO, kde se dozvíte určitě argumenty ze strany odborů, proč k prodeji KD Metropol dosud nedošlo,“ reagoval Marek Malý, předseda OS KOVO Rohde & Schwarz.

Hejtman bere aktuální výzvu jako poslední pokus. Kraj s městem totiž mají ve hře další variantu. Přednedávnem se hejtmanství dohodlo se společností Viscofan sídlící nedaleko Mercury Centra. Právě tam je podle Kuby možnost rovněž vybudovat nové divadlo, až se firma přestěhuje do areálu letiště, kde plánuje postavit nový závod.

„Pokud se jako kraj a město rozhodneme jít cestou využití historických budov v areálu Viscofan, pak už jednou provždy uzavíráme možnost vybudování takového zázemí v DK Metropol,“ potvrdil hejtman.

Gerbera začíná éru koncertů, plesů a tance. Noví provozovatelé ji rok opravovali

V diskusi mezi Martinem Kubou a Markem Malým ještě zaznělo, že odbory jako majitele nelze nutit, aby přistoupily na nevýhodné a likvidační podmínky. „Žádné likvidační podmínky vám nikdo nevnucoval a klidně si budovu nechte,“ vzkázal pak mimo jiné hejtman s tím, že kraj je i nadále připravený zaplatit cenu podle odhadu.

Po loňských jednáních pak někteří mluvili o tom, že právě nabízená částka byla neakceptovatelná. Jiní ale tvrdili, že se na jednání o ceně nedostalo. „O částce jsme se nebavili. V tom nebyl ten problém. Bylo to v zásadním postoji odborářů neprodávat,“ řekl náměstek primátorky a krajský radní Petr Maroš (nezařazený, zvolený za ODS). Posudek ovšem existuje a odhadní cena se má pohybovat kolem 100 milionů korun.

Situace Jihočeského divadla je vážná, balet i opera jsou v nouzi

Podle aktuální nálady to však vypadá, že odboráři Metropol neprodají. Jisté je, že v něm přestane působit Jihočeské divadlo a prozatím se s baletem a operou uskromní ve své budově u Malše. „Z důvodů nevyhovujícího technického stavu pro náš typ produkcí (velké opery, balety a muzikály) jsem byla nucená dát výpověď z pronájmu KD Metropol ke konci letošní sezony. Do dubna dobíhá náš program v tamním divadelním sále a většinu inscenací budeme muset derniérovat,“ potvrdila ředitelka divadla Martina Schlegelová.

Na dvě nejbližší sezony tak má divadlo připravené premiéry i v jiných prostorech a posiluje koncertní činnost. Tím tak nahradí výpadek Metropolu. Je to však jen dočasné řešení.

Když jednání definitivně krachnou, upne se kraj s městem k Viscofanu, tam ale bude proměna trvat déle než dva roky. Ještě v nedávné době se také pro nové divadlo počítalo s Mariánským náměstím. V roce 2020 se kvůli tomu měnil i územní plán. Ale současné politické vedení od tohoto záměru úplně ustoupilo.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

Kolabuje doprava v Praze. Zpožďuje se MHD, kamiony blokují výjezdy z města

Budějovická ulice u pražského Kačerova je nesjízdná. Autobusy nemohou vyjet...

Sněžení od rána komplikuje automobilovou dopravu i provoz MHD v Praze. Kamiony blokují mimo jiné sjezd z Jižní spojky, Průmyslovou ulici či Radotínský most. Stojí i provoz v Komořanském tunelu. Stalo...

9. ledna 2026  10:42,  aktualizováno  11:08

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

9. ledna 2026  10:49

Co dělat, když se pod vámi proboří led? Hasiči mají jednoduché rady

Na Boleveckých rybních v Plzni je v posledních dnech živo. V Karlovarském kraji...

Mrazivé počasí svádí k bruslení na řekách i rybnících, ne každý led je však bezpečný. Hasiči varují před vstupem na nedostatečně silný led a připomínají, jak se zachovat při proboření. Opatrnost může...

9. ledna 2026  10:45

Tramvajačka uvláčela mladíka. Měla ho v kolejišti vidět, přesto do vězení nepůjde

V Plzni se srazila tramvaj s autobusem, záchranáři ošetřili 17 zraněných

K devítiměsíčnímu vězení s podmíněným odkladem na dva roky odsoudil plzeňský soud řidičku tramvaje, která loni v únoru uvláčela k smrti devatenáctiletého mladíka. Žena vinu přiznala. Státní zástupce...

9. ledna 2026  10:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Důkazy se nezměnily. Soud strážce znovu zprostil viny za požár v Českém Švýcarsku

Dobrovolný strážce rezervace Jiří Lobotka před krajským soudem v Ústí nad...

Krajský soud v Ústí nad Labem znovu rozhodl, že bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka nenese vinu za založení obřího požáru v Českém Švýcarsku. Událostí z léta 2022 se v pátek musel znovu zabývat....

9. ledna 2026  9:22,  aktualizováno  10:40

Žena musí platit za nahlášení bomby, prodejci potravin se odškodné zdá nízké

ilustrační snímek

Rozsáhlé manévry integrovaného záchranného systému vyvolala žena, která na začátku loňského ledna nahlásila uložení bomby v Pohořelicích na Brněnsku. Nejprve zavolala na zdejší pobočku banky, o pár...

9. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Komplikace na zasněžené D5. V kopcích uvázly kamiony, místy blokují provoz

Série nehod na dálnici D5 začala podle hasičů před 5.45 ráno. Situace se...

Kamiony uvázlé po nočním sněžení v kopcích ráno zastavily provoz na dálnici D5 na dvou místech na Tachovsku. Na 112. kilometru u Kladrub, kde byla D5 uzavřená ve směru na Prahu, už je jedním pruhem...

9. ledna 2026  7:52,  aktualizováno  10:15

Čestná občanství pro americké osvoboditele převezme v Aši velvyslanec USA

Novým americkým velvyslancem v Česku je Nicholas Merrick z Texasu. (23. října...

Aš se chystá na vzácnou návštěvu. Letos v dubnu by měl na západ Čech zamířit americký velvyslanec v České republice Nicholas Merrick. Osobně si chce přijet pro plakety dokládající, že město Aš...

9. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Pardubice už nebude hyzdit ostudné torzo Brány borců, začala její oprava

Dělníci už několik týdnů na Bráně borců pracují. Zatím ji hlavně čistili od...

Památkově chráněná Brána borců, která za fotbalovým stadionem v centru Pardubic dělala městu dlouhé roky ostudu, se dočkala opravy. Práce za 50 milionů korun mají skončit do roka. V objektu z 30. let...

9. ledna 2026  10:12

Paušální daň 2026: vstoupit, nebo nevstoupit?

9. ledna 2026  10:09

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Strážníci vytáhli z tramvaje nálezce mobilu. Chtěl jsem ho prodat, přiznal

Ostravští strážníci s mužem, který z tramvajové zastávky odcizil zapomenutý...

Všiml si zapomenutého mobilu na zastávce, přešel kvůli tomu tramvajové koleje, přístroj vzal a nastoupil s ním do tramvaje. Nepoctivý nálezce v Ostravě však nepočítal s tím, že jeho počínání sledoval...

9. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Sníh je na cestách v Olomouckém kraji ve vyšších polohách, teploty až minus 20

ilustrační snímek

Bez větších problémů se zatím mohou vydat řidiči na silnice v Olomouckém kraji, další sníh by měl pokrýt vozovky zřejmě nejdříve během dnešního poledne....

9. ledna 2026  8:28,  aktualizováno  8:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.